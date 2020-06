Politiet satser på avhør i Fortnite-saken

Politiet har ingen mistenkte i den såkalte «Fortnite»-saken.

Politiadvokat Trine Frantzen og politioverbetjent Rune Fimreite møtte BT ved politihuset onsdag. Foto: Ørjan Deisz

Onsdag skrev BT og flere andre medier om at Vest politidistrikt etterforsker en mann som skal ha kontaktet barn via nettspillet Fortnite. Han skal figurere under navnet «Hoppemannen».

– Han bygger en relasjon til barna og tilbyr dem v-bucks (spillvaluta), penger og klær. Vi vet om konkrete barn som skal ha vært i kontakt med ham. De skal avhøres, sa politiadvokat Trine Frantzen til BT.

Torsdag morgen er ingen mistenkt eller pågrepet. Frantzen sier at saken prioriteres fra politiets side.

– Vi håper at vi kan gjennomføre avhør av barn i dag, uttaler hun.

Fakta Dette er Fortnite Fortnite er et dataspill som er særlig kjent for sin såkalte « battle rojale »-modus, hvor opptil hundre spillere enkeltvis eller i lag spiller mot hverandre på et stort, åpent kart som stadig blir mindre.

Spillet er et skytespill, og spillerne starter med svært lite utstyr. De må beseire de andre ved å finne våpen, rustninger og andre gjenstander som kan hjelpe dem i kampen.

Den spilleren eller det laget som er det eneste gjenstående etter at resten er blitt eliminert, vinner spillet.

Spillet er utviklet av Epic Games og ble lansert i 2017. Det er gratis å spille, men spillerne kan kjøpe ulike typer kosmetiske gjenstander for å endre på utseendet til spillfiguren sin.

I løpet av 2018 ble Fortnite av verdens aller mest populære spill, med over 200 millioner spillere på verdensbasis. Kilde: Store norske leksikon Les mer

Denne uken begynte en bekymringsmelding å sirkulere på sosiale medier, blant annet i foreldregrupper til skolebarn i Bergen. Politiet ble også kontaktet av bekymrede foreldre og ansatte ved skoler.

I meldingen heter det at den såkalte «hoppemannen» kommer i snakk med barn som spiller.

Han prøver å få avtalt et møte «for at barnet skal hoppe på ham, dette betaler han dem for med v-bucks, energidrikke og annet de måtte ha lyst på», heter det. V-bucks er virtuelle penger og er valutaen i dataspillet Fortnite.