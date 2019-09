Det ble en dramatisk ettermiddag for travhesten.

Klokken 15.12 tirsdag ettermiddag fikk brannvesenet på Askøy melding om en hest i nød.

32 år gamle Gutten hadde sunket dypt ned i gjørme i Krokåsdalen, og kom seg ikke løs.

– Han er gammel, så jeg var jo redd for at han skulle få hjerteinfarkt. Men han er en tøff jævel, sier eier Anine Haavardsholm.

– La seg ned

Det var Haavardsholm som ringte brannvesenet. Hun var ute med Gutten i hans faste innhegning, da han plutselig sank dypt ned i et hull med begge frambena.

– Da han ikke fikk bakbeina godt nok under seg til å reise seg opp, la han seg bare ned, sier Haavardsholm.

Hun tror at kraftig regn kombinert med dårlig drenering hadde gjort bakken så bløt.

– Han har hatt en episode med hjertet før fordi han er gammel, så jeg var veldig redd.

Dro for hånd

Da brannvesenet kom ble det diskusjon om hvordan Gutten skulle reddes opp. Traverens alder gjorde nemlig at han måtte behandles veldig forsiktig, for å unngå skader.

– Det at han er så gammel er grunnen til at han ikke kom seg opp selv, sier eieren.

Til slutt endte mannskapet med å grave rom under Gutten, og føre tjukke tau rundt kroppen hans for å dra han opp for hånd.

– De ville først trekke ham opp bakfra med vinsj, men jeg var redd for at han skulle få ryggskader, sier Haavardsholm.

Roger Ingebrigtsen

Satt seg fast igjen

Etter tre kvarter fikk mannskap fra Askøy og forsterkninger fra Bergen Gutten løs, men det varte ikke lenge.

– Vi fikk den opp fra hullet den sto i, men så var det bare noen skritt fremover før den sank ned i et annet, forteller innsatsleder Roger Ingebrigtsen fra Askøy brann og redning.

Men til slutt fikk de fem brannmennene hesten løs. Rundt klokken 16.15 ble det meldt at hesten fått fast grunn under beina.

– Bli og fornøyd

Noen timer seinere forteller Haavardsholm at Gutten spiser og er glad.

– Han jager de andre hestene bort fra maten, så det ser ut til at han er seg selv igjen.

Hun sier likevel at hun må følge med på Gutten i ettertid. På grunn av alderen kan han blant annet måtte slite med vonde muskler.

– Men vi er glad for at det gikk så bra.