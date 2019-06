Nødetatene er på vei etter at det har gått et steinras i Odda.

Raset skal ha stoppet cirka 200 meter over bebyggelsen i Freimsmjøstølen, opplyser 110-sentralen på Twitter.

Politiet har fått flere meldinger om steinraset som skal ha gått i området ved Ragde og Freim.

Politiet har ikke opplysninger som tyder på at personer skal være skadet. Og det er heller ikke kommet meldinger om at hus eller biler skal være tatt av raset, opplyser Vest politidistrikt på Twitter tirsdag formiddag.

– Foreløpig vet vi ikke så mye. Det er avstandsmeldinger vi har fått, og vi har ingen kontroll på raset, sier vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen til BT.

Han opplyser at en innringer fortalte at han hadde sett steiner som løsnet oppe i fjellveggen og som kom nedover. Men at raset skal ha stoppet i vegetasjonen og ikke ha truffet bebyggelsen.