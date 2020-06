– Ikke reis kollektivt til badeplasser, spar plassen til de som må reise til og fra jobb.

Sommerruter og koronatiltak fører til stor pågang i kollektivtrafikken. Skyss er bekymret for utviklingen.

Bussholdeplassen i Lars Hilles gate er knutepunkt for flere linjer til og fra Bergen sentrum. Foto: Paul S. Amundsen

Fra 22. juni til 9. august er kollektivtilbudet i Bergen redusert på grunn av sommerruter. Samtidig er bybanetraseen i sentrum endret på grunn av anleggsarbeid.

På grunn av redusert kapasitet om bord, i forbindelse med koronatiltak, kan det være utfordrende å få plass på enkelte ruter, forteller passasjerer.

– Etter to eller tre stopp er bussen full

Stig Madsøy jobber innen helse og er avhengig av buss for å komme seg til og fra jobb. Han forteller at han, og flere kolleger, sliter med å komme seg tidsnok på arbeid, på grunn av den store pågangen i kollektivtrafikken.

– Etter to eller tre stopp er bussen full. Jeg tar linje to fra Landås, og allerede på Mannsverk kan bussen være full. Det betyr at det må stå igjen folk på holdeplassene langs hele linjen mot byen, sier Madsøy.

Annette Justesel og Erlend Hammershaug Holt benytter buss for å komme seg til og fra jobb. Foto: Paul S. Amundsen

Som helsearbeider er han redd for at brudd på smitterådene i bussene kan føre til at han tar med seg smitte inn på arbeidsplassen.

– Det er uheldig at sjåførene enten må bryte kravet om en meters avstand, og la folk stå som sild i tønne, eller kjøre med halvfulle busser og ikke ta med seg folk som skal rekke jobb, sier Madsøy.

Han mener Skyss har hatt nok tid til å planlegge rutene, på en måte som gjør det mulig for folk å komme seg til og fra jobb i sommer.

– Jeg forstår at det er ferieavvikling, men dette burde Skyss klare å ha en plan for. Det er snakk om helsearbeidere som må ta taxi for å komme seg på jobb, fordi de ikke kan stole på busstilbudet. Dette er en grov ansvarsfraskrivelse fra Skyss sin side, sier Madsen.

– Sommerruter er nødvendig

Direktør i Skyss og Kringom, Målfrid Vik Sønstabø skriver i en e-post til BT at de har forsøkt å finne løsninger for å avvikle sommerrutene på en annen måte i år, men at det ikke lot seg gjøre.

– Sommerruter er nødvendig, ikke minst fordi operatørselskapene skal avvikle ferie. I år har operatørene og deres personell hatt en ekstra tøff vår med mange krevende omlegginger. Økt sommertilbud ville også kostet ekstra, i en periode der vi fortsatt taper store summer på reduserte billettinntekter, skriver hun.

Sønstabø legger til at passasjertallene har vært økende i vår og sommer, men at de venter en nedgang på 30 til 40 prosent i sommerukene.

– Vi ser allerede en nedgang i antall reisende fra forrige uke til denne, skriver hun.

Fulle busser må kjøre forbi

Annette Justesel og Erlend Hammershaug Holt har begge opplevd at bussen har vært for full til å ta med alle passasjerene som venter.

– Når det er redusert kapasitet burde de kanskje ikke ha sommerruter, sier Justesel.

Hun forteller at hun bruker både buss og bybane for å komme seg til jobb. På de travleste tidspunktene er bussen så full at sjåføren må kjøre forbi holdeplasser uten å ta på flere passasjerer.

– Da må man vente på neste buss, sier Justesel.

På noen busstraseer er det så få avganger at man kan risikere å måtte vente en time på neste buss.

Skyss er bekymret for situasjonen

På knutepunkter hvor mange ruter stopper, som her på Bergen busstasjon, samler det seg fort opp store mengder passasjerer. Foto: Paul S. Amundsen

Skyss og Kringom-direktøren skriver til BT at de er bekymret for situasjonen.

– Samfunnet åpnes i stor grad opp igjen, mens smittevernkravene til kollektivtrafikken er uendret, det gir oss ekstra utfordringer. Vi har på langt nær plass til alle som vil reise med oss, skriver Sønstabø.

Fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, sier at smittevernrådene for kollektivtransport antakelig ikke vil bli endret.

– Vi jobber aktivt med andre forhold som kan gjøre det lettere for kollektivreisende, som for eksempel bruk av hjemmekontor og andre tiltak knyttet til arbeidslivet, sier han.

– Ikke reis kollektivt til badeplasser

Sønstabø ber passasjerene om hjelp, for å unngå at det blir for trangt om bord.

– Ikke reis kollektivt med mindre du må, unngå rushtrafikk med mindre du skal på jobb, eller har svært viktige ærend, og vent på neste avgang hvis du ser at det er fullt, skriver hun.

Videre anbefaler Skyss, de som kan, om å sykle eller gå i stedet for å reise med buss og bane.

– Ikke reis kollektivt til badeplasser og liknende, spar plassen til de som må reise til og fra arbeid, dette er spesielt viktig for linjene som passerer Haukeland universitetssjukehus og Haraldsplass, skriver hun.

– Både selskapet og kundene sitt ansvar

Nakstad sier at Helsedirektoratet håper kollektivselskapene kan ha høyere aktivitet enn sommerrutetrafikk, men har forståelse for at det kan være vanskelig.

– Derfor må folk flest fortsatt være flinke til å begrense reiseaktiviteten, og reise til andre tider, med mindre trengsel.

Han opplyser at det er både transportselskapene og kundene sitt ansvar å følge smittevernreglene.

– Hvis bussen er full må man vente til neste buss, eller bruke alternative transportmåter, sier Nakstad.

Han mener det er fornuftig av Skyss å oppfordre passasjerer til å ikke benytte kollektivtransport dersom det ikke er nødvendig, når kapasiteten er begrenset.