Sjåfører må på jobb selv om de er i karantene, men må i karantene når de har fri

Tide-sjåfører må kjøre buss, men får ikke gå på butikken.

Sjåfør og personell i Tide må på jobb siden de har samfunnskritiske posisjoner. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Fredag fikk Tide-sjåførene melding fra ledelsen om unntaket fra karantenen.

Da fikk de beskjed om at fører og personell av passasjertransport var unntatt fra vedtaket om at alle som hadde vært på reise utenfor Norden skulle i karantene.

Karantenen skal egentlig vare i to uker etter hjemkomst fra og med 27. februar. Men dette gjelder altså ikke denne gruppen som er nødvendig for å frakte på store menneskemengder.

«Det betyr at dersom du er symptomfri og er satt i hjemmekarantene som følge av utenlandsreise skal du møte på jobb som normalt».

Må være inne

Opphevingen gjelder også personell som er nødvendig for å gjennomføre reisene. Samtidig kommer det frem at karantenen skal gjelde på fritiden:

«Når du ikke er på jobb må du opptre om du er i karantene».

Kommunikasjonsdirektør Marianne Frønsdal skriver i en e-post at de fikk melding fra Helsedirektoratet om at førere og personell fra vare- og passasjertransport var unntatt fra vedtaket om reisekarantenen.

– Når vi har meddelt våre medarbeidere at de skal opptre som om de er i karantene når de ikke er på arbeid, er det en anmodning om å ta et personlig samfunnsansvar der vi alle i fellesskap bidrar til å få ned smittefaren i landet. Det er også viktig at våre medarbeidere ikke utsetter seg selv for stor smittefare, skriver hun.

Kommunikasjonsdirektør Marianne Frønsdal. Foto: Tide

Føre-var-prinsipp

Hovedtillitsvalgt Kenneth Sveen i Norsk Transportarbeiderforbund sier det er myndighetene som har bestemt at de med samfunnskritiske posisjoner skal gå på jobb som normalt, og presiserer at det kun gjelder personer som er symptomfrie.

Han erkjenner paradokset i at disse skal kjøre rundt på store folkemengder samtidig som de ikke får gå på butikken.

– Det vil nok kunne fremkalle noen tanker rundt det. Men nå er det ikke jeg som har laget disse reglene og det er nok etter et føre-var-prinsipp.

Setter opp sperrebånd

Kommunikasjonsdirektør Frønsdal sier de har innført flere tiltak i etterkant av restriksjonene. Dette har de meddelt oppdragsgiverne sine.

Blant annet vil Tide midlertidig avvikle kontantbehandling ved all kollektivtransport. De stenger for avstigning/påstigning på fremste dør i alle kollektivkjøretøy og lager en fysisk avsperring av tilgang til sjåføren med sperrebånd.

«Sperrebåndet må ha en klar presisering om at det aktuelle området er avsperret. Alle tiltak vil innrettes slik at sikkerheten om bord overholdes», skriver Frønsdal.