Koronapasient ble ikke isolert

Oppfylte ikke kriteriene for mistanke. Pasienten har vært i kontakt med ansatte fra flere avdelinger ved Haukeland. Disse er nå i karantene.

Pasienten som ble innlagt mandag oppfylte ifølge Helse Bergen ikke kriteriene for mistanke om koronasmitte. Derfor ble vedkommende ikke isolert ved innleggelse. Foto: Marita Aarekol

En pasient som kom akutt syk inn til Akuttmottak mandag ettermiddag, har testet positivt på koronaviruset. Pasienten oppfylte ifølge Helse Bergen ikke kriteriene for mistanke om koronasmitte og ble derfor ikke isolert ved innleggelse.

Ifølge en pressemelding hadde pasienten kommet hjem fra utlandet 15 dager tidligere, men ikke fra områder med vedvarende spredning av koronavirus.

– Vi kjenner ikke smitteveien til vedkommende i detalj, sier fagdirektør Marta Ebbing.

Ansatte får karantene

«Etter hvert fikk vi mistanke om at dette likevel kunne være koronasmitte, og pasienten ble lagt på isolat og nødvendige smitteverntiltak satt i verk», skriver Helse Bergen i pressemeldingen.

Ebbing sier sykehuset ikke vil gå ut med informasjon om hvor lenge pasienten var innlagt ved sykehuset, før vedkommende ble isolert.

Pasienten skal ha vært i kontakt med ansatte fra flere avdelinger før mistanken om koronasmitte oppsto.

«Disse ansatte kontakter vi nå, og de vil få hjemmekarantene i 14 dager, etter anbefalingene fra Folkehelseinstituttet», skriver Helse Bergen.

– Ikke smittsomme

Helse Bergen definerer eksponert som fysisk kontakt med pasienten i form av håndhilsing, undersøkelse, blodprøvetaking, eller vært nærmere enn to meter i mer enn 15 minutter.

Helse Bergen skriver i pressemeldingen at ansatte som har vært eksponerte er ikke smittsomme nå. Det betyr at andre som har vært i nærheten av disse ikke er utsatt for smitterisiko.

– Dette viruset kan ikke smitte videre med én gang. Det må inn i kroppen og så utsondres gjennom en luftveisinfeksjon i form av hosting, harking, nysing eller liknende. Vi vet ikke akkurat hvor lang tid det tar før en person er smittebærer, men vi vet at det ikke skjer med én gang, sier Ebbing.

«Sykehuset har skjerpet rutinene for mottak av pasienter med symptomer på luftveisinfeksjon (snue, hoste, feber) nå. Vi har varslet smittevernlege i aktuell kommune, som vil iverksette nødvendige tiltak».

Sykehuset vil ikke gi ytterligere opplysninger om pasienten eller helsetilstand. De vil heller ikke opplyse alder eller hvilken kommune pasienten er fra.

Seks på sykehus i Norge fra før

Dette er den første pasienten med koronasmitte som er innlagt ved Haukeland.

I går var til sammen seks personer innlagt med viruset i Norge.

Oslo universitetssykehus hadde mandag kveld to pasienter innlagt, smittet med koronaviruset.

Fra før er fire koronasmittede personer lagt inn på ulike sykehus rundt om i landet, ved henholdsvis sykehuset i Vestfold, Drammen sykehus, St. Olavs hospital i Trondheim og Bærum sykehus.