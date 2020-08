Tankbil med drivstoff tok fyr på Krokeide fergekai

Krokeide fergekai ble evakuert da begynte å brenne i en tankbil lastet med drivstoff.

Politi og brannmannskaper rykket ut til Krokeide fergekai torsdag. Foto: Bjørn Erik Larsen

Politiet og brannvesenet ble varslet om dramatikken på Krokeide fergekai klokken 10.50 torsdag.

– Det var åpne flammer i bakerste aksling på hengeren. Den er lastet med 43.000 liter bensin og diesel, sier vaktkommandør Helge Lund ved 110-sentralen.

Lund forteller at sjåføren brukte et pulverapparat for å få slukket flammene. Sjåføren hadde en person i lag med seg i bilen da det oppsto varmgang i bremsen.

– De har hatt kontroll og har gjort en god jobb, sier Lund.

Sjåføren skal selv ha slukket flammene med et pulverapparat. Foto: Bjørn Erik Larsen

Brannmannskaper fra Fana og Laksevåg stasjoner rykket ut til fergekaien.

– Vi tømte kaien for biler for å være føre var og ha bedre arbeidsrom. Traileren står nå på fergekaien og må ha tilsyn av et verksted før den kan kjøre videre, sier vaktkommandøren.

Fergekaien på Krokeide ble ryddet for andre biler og personer mens brannmannskaper og politi arbeidet på stedet. Foto: Bjørn Erik Larsen

Vest politidistrikt opplyste tidligere torsdag at sjåføren bekreftet at røyk og varmgang hadde avtatt.

– Sjåføren står klar med et brannslukkingsapparat. Det er ikke røykutvikling fra bilen, og det er ikke kritisk nå, sa operasjonsleder Tatjana Knappen i politiet torsdag formiddag.

Klokken 11.26 opplyste politiet at brannvesenet holdt på med nedkjøling.

Politiet har opprettet en såkalt undersøkelsessak på hendelsen.