15-åring innlagt på sykehus etter ulmebrann i Førde

– Røykvarsleren var sikkert avgjørende for at de berget livet, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i politiet.

Natt til onsdag klokken 03.47 ble nødetatene varslet om et branntilløp i en enebolig på Klovene i Førde.

– Det var to voksne og en jente på 15 år i huset. Jenten er innlagt på sykehus med røykskader, men det skal stå bra til med henne, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.

Det var Firda som først omtalte ulmebrannen.

– Foreldrene våknet

Branntilløpet skal ha startet i et klesskap inne på soverommet til jenten.

– Foreldrene våknet av at røykvarsleren pep. Det er skummelt med ulmebrann. Det skal ha vært mye røyk i huset, sier Dahl-Michelsen.

Alle tre som var i huset ble tilsett av ambulansepersonell.

Etterforskningsleder Stine Mari Vårdal i Sunnfjord sier til BT onsdag formiddag at politiet foreløpig ikke har snakket med de involverte.

– Politiet var i huset i natt, og vi fortsetter med undersøkelser, sier Vårdal.

– Mistenker elektrisk anordning

– Vet dere hva som har forårsaket ulmebrannen?

– Vi har mistanke om at det er en elektrisk anordning inne i et klesskap, men vi vet ikke. En kriminaltekniker er på vei ut nå for å gjøre undersøkelser, sier politioverbetjent Vårdal ved 11-tiden onsdag.