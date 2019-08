Det er ventet opp mot 80 mm nedbør neste døgn. Meteorologisk institutt har sendt ut gult varsel.

– Vi er inne i en situasjon med mye bygevær, sier statsmeteorolog Marianne Skolem Andersen.

Hun forteller at det kommer til å regne veldig mye fra natt til mandag. Verst blir det i indre strøk av Hordaland, i området rundt Modalen i nord og sørover til Kvamskogen og Rosendal. Mellom 60 og 80 millimeter lyder varselet på. Det er så mye at Meteorlogisk institutt har sendt ut gult varsel.

– Det er det laveste varselet vi har, sier Andersen og legger til:

– Men det blir ganske kraftige byger. Det kan være torden i dem.

Ingen ny Jølster-episoden

De 60 til 80 millimeterne med nedbør er ventet å komme i løpet av 24 timer. Dette er lite sammenliknet med det som skjedde på Jølster. Der målte flere stasjoner mellom 55 og 65 millimeter nedbør i løpet av tre timer. Konsekvensene ble dramatiske.

– Vi forventer ikke noen ny Jølster-episode. Der var det mange skred som gikk på et lite område. Vi forventer ikke noe liknende sted som det.

Statsmeteorologen kan imidlertid ikke garantere at alt vil gå fint.

– Det vi har sagt er at det kan komme 60 til 80 millimeter på 24 timer. Det som er med slike byger er at noen områder ikke kan få noe som helst. Hvis du får veldig mye ned i et område, for eksempel en skråning, da kan det gå skred, sier Andersen.

Hun sier at det samme gjelder hvis store mengder nedbør treffer bebodde områder med mye asfalt. Da kan det bli oversvømmelser.

Paul S. Amundsen

Ingen sommer i sikte

– Er 60-80 mm nedbør på et døgn mye?

– Rekorden her i Bergen er vel rundt 150 mm. Hvis det kommer mye på et kortere tidsrom, så er det farligere enn hvis en får det på 24 timer. Da rekker det ikke å renne unna.

– Men hvis bygene fordeler seg fint utover i tid, så vil det normalt ikke være noe problem.

– Er det vanlig med så mye nedbør i august?

– Det hender ofte at det regner i august. Vi har bare veldig dårlig hukommelse.

Statsmeteorologen kan ikke love noe bedre vært i tiden som kommer.

– Det ser ut som det blir litt nedbør hver dag fremover. Det er ingen dager som peker seg ut som en tørr dag.

– Så ingen sommer i sikte?

– Jeg ser ikke noe mer varm og tørt vært så langt jeg kan se. Neste helg er litt mer usikker. Der har prognosene variert litt. Vi må bare vente og se, sier statsmeteorolog Marianne Skolem Andersen.