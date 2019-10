Brann i container på Haukeland sykehus

Politiet fikk melding om brann i en container i en teknisk tunnel på Haukeland. Brannvesenet har kontroll på stedet.

Oppdatert nå nettopp

STORUTRYKNING: Syv brannbiler har rykket ut til brannen ved sykehuset. 2211-TIPSER

Nødetatene er på stedet. Den tekniske tunnelen der det brenner, er i tilknytning til sykehuset, opplyser Vest politidistrikt ved 15.25-tiden onsdag ettermiddag.

– Vi har sendt syv brannbiler, sier fungerende vaktkommandør Glenn Hamre ved 110-sentralen.

Han forteller at brannvesenet ble varslet av en sikkerhetsvakt på Haukeland.

– Brannen er i en container i en miljøhall på siden av sykehuset. Det er åpne flammer, og det er snakk om at det kan være noen batterier som brenner, sier Hamre.

Isolert rom

Politiet melder at batteribrannen er et stykke inne i fjellet, og at brannmannskapene arbeider med å slukke den. Ifølge politiet er det en del røyk.

– Vi holder på å kjøle ned. Brannen er i et lukket rom cirka 100 meter inne i tunnelen, så det er høy temperatur, sier Hamre ved 15.45-tiden til BT.

For å være føre var, henter brannmannskaper fra Laksevåg stasjon kjemikaliedykkerdrakter.

– Dette er med tanke på at brann i litiumbatterier kan danne en gass, sier Hamre.

Operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt forteller at brannen fant sted i et isolert rom i tilknytning til en miljøstasjon på teknisk avdeling.

– I denne hallen har de et sorteringssystem for ulikt avfall fra sykehuset, sier han.

Personer eksponert for røyk

Hellesund forteller at fire-fem personer skal ha fått i seg røyk inne i hallen, men at de skal være lettere eksponert. Ifølge politiet er dette personer som oppholdt seg i hallen da det begynte å brenne.

– Dette var personer som jobbet der inne, sier Hellesund.

Klokken 15.49 fikk politiet melding om at brannvesenet hadde kontroll på situasjonen.

– Det er ikke behov for evakuering av sykehuset, og denne brannen får ikke konsekvenser for sykehusdriften, sier Hellesund.

Han forteller at det som er utfordrende for brannmannskapene, er at brannen er inne i en fjellhall, og derfor vanskeligere tilgjengelig.

Publisert 30. oktober 2019 15:30 Oppdatert: 30. oktober 2019 16:28