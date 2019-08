Lette med gravemaskin mandag etter utslag på metalldetektor.

Om kvelden tirsdag 30. juli feide et stort jordskred over fylkesvei 451 ved Jølstravatnet.

Siden er det blitt lett etter en savnet og etter hvert antatt omkommet Jølster-mann i 50-årene. Han var ventet hjem av familien tirsdag kveld, men kom aldri.

Har funnet «svært aktuelt område»

Et søk med metalldetektor søndag kveld avdekket et «svært aktuelt område» for videre leting, og mandag ble en gravemaskin tatt i bruk.

Ifølge politiet gravde den mellom veien og strandsonen, 20–30 meter inn i raset fra Skei-siden, altså på østsiden av det mellom 80 og 100 meter brede raset.

– Vi har ingen indikasjon på hvor dypt det som har gitt utslag befinner seg, sa innsatsleder Trond Hatlenes til BT mens gravingen pågikk.

Geolog hadde i forkant vurdert det aktuelle området som trygt å grave i, ifølge politiet.

Litt før klokken 16 mandag sa Hatlenes at gravingen var ferdig, uten funn, og at det heller ikke planlegges mer graving knyttet til metalldetektorutslaget.

– Det ble ikke funnet noen metallgjenstander i det hele tatt, så søket var resultatløst.

Innsatslederen sier det ikke er reelle muligheter for å finne savnede i live.

– Det var klart allerede da vi sist uke, blant annet i samråd med lege, besluttet å gå over fra en redningsaksjon til søk etter en antatt omkommet.

– Kan ha blitt begravet i veikanten

Vakthavende i Jølster brannvesen, Arve Dvergsdal, sier det er politiet som nå leder søket, men at brannvesenet fremdeles bistår.

– Vi har søkt i vannet hele helgen, derfor søker vi nå på land der det kom utslag ved søk med metalldetektor. Det er teoretisk mulig at bilen ikke havnet i sjøen, men at den ble begravet i veikanten, sier han.

Dvergsdal i brannvesenet roser de frivillige som har stilt opp, og sier det har betydd mye.

– Det er enormt mange frivillige som stiller opp. Det betyr nok mye for familien til savnede at så mange har lyst å bidra. Nå kan vi bare håpe at vi finner ham.

Politiet sier de vil gjenoppta søket i vannet tirsdag. Da skal de inn med magnetsøker og miniubåt (ROV).

Ifølge innsatsleder Hatlenes planlegges det ikke overflate- eller strandsøk med øvrige mannskaper, noe det heller ikke var mandag.

Fant bildeler

I helgen ble det også meldt om funn av bildeler i vannet, etter en massiv leteinnsats fra brannfolk og frivillige som deltok med egne båter.

Politiet opplyser at det er grunn til å tro at noen av delen er fra savnedes bil.

– Pårørende har sett på delene og sier de likner. Men vi kan ikke utelukke at delene er fra annet vrakgods.

– Et stort vann

– Det betyr at man ikke har funnet noe så konkret som for eksempel en del med chassisnummer?

– Nei, vi kan ikke bekrefte noe hundre prosent.

– Gir funnene av deler dere et godt, eller bedre, utgangspunkt for videre søk?

– Funnene gir oss sånn sett ingen pekepinn på hvor vi skal søke. De er funnet over et stort område, og det er et stort vann, sier Hatlenes.

Før helgen sa Sunnfjord-lensmann Dag Fiske til BT at skredet ser ut til å gå over halve Jølstravatnet under vann, og ned til mer enn 100 meters dybde.

Trenger mer utstyr

På grunn av skredets enorme størrelse under vann sa politiet fredag at det trengs mer utstyr, og at dette etter planen skulle komme på plass til mandag.

Politioverbetjent Hatlenes vil ikke bekrefte om det nødvendige ekstrautstyret er på plass.

To dager etter skredet gikk politiet ut og beklaget at fylkesvei 451 ble midlertidig åpnet før det store jordskredet gikk over veien. Dette var skredet som politiet antar tok savnedes bil.

Politiet driver også med avhør og andre undersøkelser for å skaffe seg et best mulig utgangspunkt i letingen etter bilen og den savnede.

Før helgen etterlyste politiet føreren av en bil som rygget unna raset, men ifølge Hatlenes har vedkommende ikke meldt seg ennå.

Etter ønske fra de pårørende vil savnedes navn ikke bli frigitt, opplyser innsatslederen.

– Vi har fortløpende kontakt med de pårørende for å holde dem oppdatert til enhver tid, sier Hatlenes.