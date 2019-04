VALGKAMPLØFTE: Høyre vil innføre et lavere tak på passeringer i bomringen for barnefamilier med inntekt under 700.000 kroner. – Det må dokumenteres, men alt i alt mener vi det blir en ganske ubyråkratisk ordning, sier Harald Victor Hove. Han lanserer forslaget sammen med fylkesordførerkandidat Silja Ekeland Bjørkly. FOTO: Tor Høvik