Set mannskapet på KNM «Fridtjof Nansen» i land på grunn av skabb

Den norske fregatten er invadert av skabb. – Vi vil ikkje ha slikt utøy om bord.

SKABB: Fregatten skal no ligge til kai i ei veke, for å svelte ut skabbmidden. Dei dør nemleg om dei ikkje får ete nok blod. Rapp Ole Magnus (arkiv)

Det har vore mange kløande marinegastar om bord på fregatten KNM «Fridtjof Nansen» dei siste dagane.

Det er nemleg eit av symptoma på at du har fått skabb.

Skabb er ein liten midd, som grev seg små holer under huda der dei legger egg. Det kan smitte både ved hudkontakt over lenger tid, eller dersom ein deler kleder eller sengetøy.

Skal svelte ut skabben

Den vesle midden har vore blindpassasjer på fregatten den siste tida.

– Vi har oppdaga eit oppblomstring om bord. Det kan spreie seg, så for sikkerheitsskuld sender vi heile mannskapet til Ulven leir, der dei skal få behandling, fortel informasjonsoffiser i Sjøforsvaret, Torill Herland.

Årsaka til at mannskapet er sett i land er for å svelte ut skabbmidden. Dei dør nemleg om dei ikkje får ete nok blod.

– KNM «Fridtjof Nansen» vil ligge til kai i ei veke. På den tida vil skabben døy naturleg, fortel Herland.

UBUDEN GJEST: Slik ser skabbmidden ut. BTs arkiv

– Vi vil ikkje ha slikt utøy om bord

Herland fortel at heile prosessen har gått som planlagt, og at heile mannskapet på over 100 personar snart vil vere klar til dyst igjen.

– Dette er heilt uproblematisk, og vi gjer det no fordi vi er inne i ein gunstig periode der vi ikkje øydelegg for trening eller anna, seier Herland.

Etter å bli smurt inn med skabbmiddel i kveld, kan mannskapet reise heim frå Ulven leir i morgon.

– Vi vil ikkje ha slikt utøy om bord. Dei vil få ei ny runde med behandling om ei veke, og om to veker er dei klare for å reise til sjøs igjen.