Bergen første større by i verden som passerer 20 prosent elbilandel

Norsk elbilforening skryter av Bergens politikere.

HISTORISK: Bergen er i ferd med å sette rekord med størst andel elbiler. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Tall fra Statens vegvesen viser at det er 21.910 elbiler i Bergen. Det utgjør 19,3 prosent av den totale bilparken på 113.422 biler. Bergen kommer til å passere 20 prosent elbilandel innen kort tid. Elbilandelen i bilparken i Norge totalt, er på omlag 9 prosent.

Først i verden

– Politikerne i Bergen viser verden at en utslippsfri bilpark er mulig. Bergen har en unik mulighet til å bli første by i verden som elektrifiserer hele personbilparken sin, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Skal det skje er det viktig at politikerne styrer stødig i elbilpolitikken og sørger for at det lønner seg å velge elbil.

– Undersøkelser viser at rabattert bompengepassering er en av de viktigste årsakene til at folk velger elbil. Det er viktig å huske all den tid det fortsatt er slik at den store majoriteten kjører bensin- og dieselbiler både i Bergen og resten av landet, understreker Bu.

Oslo lillebror

Bu mener at spesielt Oslo bør merke seg denne Bergens-rekorden som er like rundt hjørnet.

– Hvor lenge kan Norges hovedstad leve med at lillebror i vest har flere innbyggere som kjører utslippsfritt. Bergen har på sin side noe å lære av Oslo, som fra neste år satser på elektrifisering av varebilene, ved å gi de gratis bompassering, sier Bu.