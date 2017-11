Øivind Schirotti Simonsen (81)

– Huset mitt er fra 1700-tallet. Her har jeg bodd alle mine dager. Det ble aldri til at jeg flyttet ut fra barndomshjemmet. Etter at mor døde, har jeg bodd alene. Da jeg var 24 år, møtte jeg Kari. Vi var kjærester, og jeg stolte veldig på henne. Mor og far likte henne også, og flere ganger var Kari på besøk her i huset. Vi kjøpte ringer til hverandre. Den jeg fikk av henne, hadde navnet mitt inngravert på platen. Men så ble hun veldig syk, og forholdet vårt tok slutt. Siden klaffet det aldri med noen ny jente. Årene har gått, og nå tenker jeg ikke mer på det. Men Kari hender det at jeg tenker på fremdeles. Ringen og et bilde av henne har jeg liggende i en skuff.