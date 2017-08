Torsdag fekk MS «Bluefin» frå Nekkøy i Flora verkeleg storfangs, då dei drog inn 29 makrellstørjer.

– Til saman veg dei rundt seks tonn. Gjennomsnittet ligg på eit par hundre kilo, seier skipper på «Bluefin», Atle Nekkøy.

I tre dagar har dei jakta på den største, og raskaste tunfiskearten.

– Det er ein svært spennande fisk å fiske. Det er nett som å vere på jakt, fortel Nekkøy.

«Bluefin» reiste først ut tysdag morgon, men hadde ikkje hellet med seg.

– Første dagen hadde vi knappast rokke å drikke kaffi før vi reiste ut. Det blei stor oppstandelse då vi fyrst møtte på stimen og såg kor store mengder det var. Men ho er vanskeleg å ha med å gjere, denne størja. Vanvitig kjapp og heilt «crazy», seier skipperen, på telefon på veg heim frå fisket i Øygarden.

Privat/Linn Theres Nekkøy

Den norske totalkvoten på makrellstørje er 52 tonn. Av dette har «Bluefin» fått løyve til å fiske 30 tonn. Det er også avsett vel 10 tonn til det som blir rekna som uunngåeleg bifangst i fiske etter andre artar.

Kvoten blei tildelt ved loddtrekning og i år var det «Bluefin» som trakk det lengste strået.

Det kan vere gull verdt. Makrellstørja vart kalla den dyraste fisken i verda, og kan koste fleire hundre kroner per kilo. I tiåra etter krigen vart det fiska fleire tusen tonn, før det brått sa stopp på 80-talet. Sidan då har størja vore vanskeleg å finne.

Enorme mengder

Dag to hadde florøværingane heller ikkje fiskelykka med seg.

– Onsdag drog vi lenger nordover, men fann rett og slett ikkje fisken. Eit vindkast gjorde at vi snudde sørover mot Bulandet og brått var ho der. Men det var vanskeleg. Fisken er heilt vill, og vi måtte gi opp i halv titida, seier Nekkøy.

Men alle gode ting er tre. Utanfor Øygarden i Hordaland fekk dei napp.

Privat/Linn Theres Nekkøy

– Vi ligg på taket med kikkert og speidar etter ho. Fisken er svært lett å sjå der han bykser og hoppar. I dag var det rett og slett heilt enorme mengder. Heilt overveldande! Etter å ha øvd oss eit par dagar – med fleire bomkast – fekk vi napp, fortel Nekkøy.

Han fortel at fisken held ein fart på 4,5 knop og at mannskapet om bord måtte prøve og feile før dei fekk taket på det.

– Det gjeld å vite korleis ein skal kaste. Sidan fisken er så uforutsigbar og kjapp er det vanskeleg å få han på kroken, seier Nekkøy.

Fakta: Makrellstørje Makrellstørje, òg kalla størje eller tunfisk, er ein av dei største beinfiskane i havet. Størja liknar makrellen av utsjånad, og smakar heller ikkje så ulikt makrell, men ho er mykje større, opp til tre meter lang og kan vege opp mot 400 til 500 kilo. Størja er ein kjend fisk i Noreg, og vart fiska mykje fram til 1980-talet. I toppåret 1955 vart det fanga meir enn 10.000 tonn størje i Noreg. Overfiske er truleg ein av årsaka til at størja vart borte. Kjelde: wikipedia.no

Tørr ikkje tippe pris

Den erfarne skipperen seier at han aldri har sett så mykje størje, og at fisken er lagt villare no enn tidlegare.

– Det verkar og som at fisken finst langs heile kysten. Det er fange fisk utanfor både Sverige og Danmark, så her har ein jobb å gjere for å finne ut om det er mogeleg at fleire båtar kan få delta i fisket, seier Nekkøy.

Båten kjem til Florø natt til fredag, der fiskeridirektoratet skal godkjenne fangsten. Når fisken er levert, ber det utpå igjen.

– Vi har framleis mykje igjen av kvoten, og eit par dagar til med godt vêr. Kva pris vi får på dette tørr eg ikkje tippe. Vi har blitt skuffa før, så denne gongen tar vi det berre så det kjem, seier Nekkøy.

I fjor var det MS «Hillersøy» frå Bulandet som fekk sjansen til å jakte på makrellstørja. Dei fekk heile 190 størjer.