Politiet har funnet kniv etter slagsmål ved Løvstakken. To menn er overført fra sykehus til arresten.

De to er siktet for kroppsskade mot hverandre. To andre menn er løslatt.

Flere politipatruljer rykket ut klokken 02.21 natt til onsdag.

Natt til tirsdag rykket politiet ut til en privat adresse ved Løvstakken etter melding om knivstikking.

Der ble de møtt av flere personer som hadde kuttskader og andre skader etter slagsmål.

Fire menn ble pågrepet. Tre av dem i 20-årene og én mann i 30-årene.

To av dem ble sendt til akuttmottaket på Haukeland universitetssjukehus, mens de to andre ble satt i arresten.

Politiadvokat Eli Andrea Skaar opplyser tirsdag ettermiddag at de to er løslatt.

Funn av kniv

De fire som ble pågrepet og siktet ble avhørt tirsdag.

Det pågår fortsatt kriminaltekniske undersøkelser på adressen i Løvstakksiden. Politiet har funnet en kniv.

Politiadvokat Skaar sier at de to som ble arrestert natt til tirsdag, nå er løslatt.

– De to andre sitter i arresten, siktet for kroppsskader mot hverandre. De blir sittende til i morgen for videre vurdering og vil få oppnevnt forsvarer innen kort tid, sier Skaar.

De mennene som nå er i arresten er de samme mennene som ble sendt til sykehuset natt til tirsdag. De skal ikke være alvorlig skadet.

Svekket mistanke mot to

– Mistanken mot de to andre er svekket, basert på forklaringen vi har fått i dag, sier Skaar.

Politiet har ikke fått et klart bilde av hva som var foranledningen til knivstikkingen.

De har tidligere opplyst at mennene skal ha vært sammen i leiligheten og at de kjenner hverandre fra før. Flere av dem er også kjent for politiet fra før.