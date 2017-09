Har du flere fridager til overs etter VM, så bør du ta dem ut nå.

Molfrid Holthe tar sats fra bryggen på USF Verftet.

– Vannet er varmt. Jeg vet ikke, men det føles som om det er 18 grader, sier hun.

Holthe bor på Nordnæs og prøver å bade så ofte som mulig. Det må ikke være fint vær, men det er ekstra deilig å da.

Temperaturen steg jevnt og trutt

– Det er vamt i dag, sier statsmeteorolog Steinar Skare.

I morgentimene var det 14 grader i Bergen. Men temperaturen steg raskt til nesten 22 grader.

Hanna Hjardar

– Det er rundt 20 grader i Hordaland, flere steder enda varmere, sier han

Ifølge Skare er det det ekstra varmt i Bergen, Ullensvang, Stord og Etne. Eneste skår i gleden er enkelte kastevinder over fjellene og inne i Hardanger.

– Det er bare å nyte det. For det snur jo en gang.

Godt vær i flere dager

Etter å ha vært fylt til randen av festglade bergensere under Sykkel- VM, var det rolig i gatene mandag formiddag.

Hanna Hjardar

– Jeg tror folk har tatt mye fri under VM og at de må gå på jobb og skole i dag, sier Beffen-kaptein Linda Holmedal og skuer over det blinkende vannet på Vågen.

Det er et høytrykk over Finland og et lavtrykk vest for Storbritannia som er grunnen til det gode været. Øst for Langfjella er det langt mer skyet.

Vervarslinga på Vestlandet melder om godt vær frem til fredag.

– Prognosene gir fint vær i flere dager. Hvordan det blir til helgen, er litt mer usikkert, men det ser bra ut, sier Skare.

Yr.no på Twitter

Flere soltimer enn Oslo

Så langt i september har det vært 133 soltimer i Bergen. Det er færre enn i Tromsø og Trondheim, men flere enn i Oslo.

– Man må tilbake til 2001 for å finne tilsvarende periode med mindre nedbør. Det har bare regnet 12 millimeter under VM, ifølge hobbyværstatistiker Robert Næss.

Men det som virkelig er sjeldent, er at man har to helger på rad med så godt og varmt vær i slutten av september. Næss sier det ikke har vært fire helgedager med over 20 grader registrert noen gang.

– Det var tre helgedager med over 20 grader i 2006. Og det var tre slike helgedager nå. Da tangerer vi en slags varmerekord, sier han.