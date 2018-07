Statens vegvesens ulykkesgruppe er ferdige med undersøkelsene i Furubergtunnelen, der en kvinne i 50-årene mistet livet.

Det var mandag formiddag at nødetatene rykket ut til Furubergtunnelen på fylkesvei 57 i Lindås, etter melding om en kraftig frontkollisjon mellom en personbil og en lastebil.

Tirsdag melder Nordhordland lensmannsdistrikt at det var 56 år gamle Kristin Gjersvik Hopland, bosatt i Lindås, som omkom i ulykken. Navnet er frigjort i samråd med familien.

Både Statens havarikommisjon og ulykkesgruppen til Statens vegvesen ble varslet. Sistnevnte har vært på stedet og bistått politiet med kriminaltekniske undersøkelser.

Tor Høvik

Ikke første ulykken

Lensmann Kjell Idar Vangberg i Nordhordland lensmannsdistrikt opplyser at ulykkesgruppen er ferdige med sitt arbeid.

– Nå avventer vi ulykkesrapportene før vi uttaler oss noe mer om årsaken. Vi håper å få svar så fort som mulig, men det er ferietid og stort trykk på den enkelte, sier Vangberg.

– Hva kan du si om trafikkbildet i og rundt Furubergtunnelen?

– Dette er hovedveien gjennom Lindås med mye tungtransport både til Mongstad og andre industrifelt. Vi har hatt ulykker i samme tunnel før, men det er flere år siden. Om den har noen fellestrekk med ulykken i går er vanskelig å si. Det kan være mange årsaker til en ulykke, understreker Vangberg.

Flere personer avhørt

Politiet har avhørt en rekke personer, og jobber nå med å skrive ut avhørene.

Det skal ikke ha vært noen direkte vitner til selve kollisjonen, men flere kom til for å hjelpe like etterpå.

Politiets innsatsleder opplyste i går at de foreløpige undersøkelsene tyder på at et av kjøretøyene kan ha kommet over i motsatt felt.

Kjøretøyene som var involvert, ble fraktet til Biltilsynet for sjekk. Ifølge lensmannen skal det ikke ha vært noen tekniske mangler på bilene da ulykken inntraff.

Tor Høvik

Ordføreren: - Forferdelig trist

Ordfører i Lindås, Astrid Aarhus Byrknes (KrF), ble varslet om dødsulykken via brigadelederen i brannvesenet i går.

Hun sier ulykken er tragisk for hele lokalsamfunnet i Lindås.

– Du reagerer i kroppen når du får en sånn telefon. Det er forferdelig trist for familie, venner og hele fellesskapet, sier Byrknes.

Ordføreren opplyser at den omkomnes familie blir ivaretatt av kommunen sitt psykososiale kriseteam, som blir koblet inn ved alvorlige hendelser.

Økende trafikk

Mye av tungtrafikken på fylkesvei 57 i Lindås går til og fra havneanlegget på Mongstad, som regnes som Norges største forsyningsbase.

Kommunen er derfor opptatt av å gjøre tiltak for å møte den økende trafikkmengden på fylkesveien.

– Vi har blant annet et trafikksikkerhetsutvalg med alle nødetatene som jobber på den forebyggende siden. Samtidig er det vanskelig å koble noe opp mot en ulykke når vi ikke vet hva som har skjedd, sier Byrknes.