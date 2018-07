Åtte-ti rotter hadde det travelt ved Bybanens endestopp i Byparken i natt.

– Uff, dette var en ekkel opplevelse. Jeg hørte først noe rasling i buskene og trodde det var fugler, men så begynte rottene å sprette rundt på endestoppet, sier Bertin Holme Flatebø.

Åtte-ti rotter

Han var på vei hjem fra byen ved 00.20-tiden natt til onsdag da han fikk det han karakteriserer som en overraskende og ubehagelig opplevelse.

– Jeg sto og ventet i et par minutter. I løpet av den korte tiden registrerte jeg åtte-ti rotter som pilte rundt på bybanestoppet. De virket ikke spesielt skremt over at det var mennesker i nærheten, sier Flatebø.

Flatebø fant frem mobilen og filmet rottene som beveget seg mellom bosskorger.

– Ikke sett liknende

– Korgene var overfylte. Neppe særlig lurt om man vil holde rottene unna holdeplassen. Det var ikke akkurat «superdisgusting», men heller ikke særlig behagelig, sier Flatebø.

– Jeg er ikke mye ute og reiser med Bybanen på kveldstid, så jeg har ikke sett noe liknende før. Er Bergen i ferd med å få et økende rotteproblem? spør han.

Rydder på dagtid

Sikkerhets- og kvalitetssjef i Bybanen AS, Ivar Gubberud, synes det ser ganske ryddig ut rundt bybansetoppet når han får se videoen.

– Her ligger noen billetter og slenger, så det er neppe med på å tiltrekke seg rotter.

– Hva med overfylte bosskorger?

– Vi har folk som begynner rydding av bybanestoppene fra 7 om morgenen. Om natten har vi ikke noen i sving, men i løpet av natten blir spannene fylt opp.

– Ikke sleng matrester

– Ikke noe særlig gunstig å ta imot turister som kommer fra Flesland om endestoppet samler rotter?

– Dette er åpenbart et problem som gjør seg gjeldende etter mørkets frembrudd. Vi i Bybanen AS har ansvaret, men jeg skal ta dette videre med selskapet som er underleverandør, sier Gubberud.

Han oppfordrer samtidig folk som er ute og vandrer på nattestid om ikke å slenge fra seg matrester på gaten.

– Vi skal sørge for at bosstømming og renhold blir skjerpet, men vi trenger hjelp. Matrester i gatene betyr at flere rotter dukker opp, sier sikkerhets- og kvalitetssjefen.