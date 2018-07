DØD: – Vi er borti noe av den rike bosettingen som sannsynligvis har vært forutsetningen for at gården Alrekstad ble så stor at den fikk status som kongsgård, sa forsker Asle Bruen Olsen om funnene på Årstadvollen i 2005. Asle Bruen Olsen døde 12. juli, 66 år gammel. FOTO: Eirik Brekke