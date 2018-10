Se hvor mye det regner - time for time.

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om store nedbørsmengder og fare for flom og jordskred tirsdag.

Etter 38,3 millimeter nedbør på Florida i løpet av tolv timer i natt og i morges, ligger årets oktober allerede godt an på et skjema til nedbørsrekord for måneden. Nedbøren på Florida kan du følge time for time i grafen øverst i denne artikkelen, og sammenligne med oktoberstatistikken for tidligere år.

På Gullfjellet, som nylig satte ny uoffisiell norgesrekord for september, kom det hele 55,1 millimeter i samme tolvtimersperiode.

Og ennå gjenstår det mye mer, ifølge meteorologen.

– Det skal regne jevnt og trutt fra midnatt til midnatt. Så vi har noen timer igjen med regn, sier meteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Våtest ser det ut til å bli i området Stølsheimen, Kvamskogen og vest og sør for Folgefonna.

får mest nedbør.

– Det blir skikkelig vått i hele fylket, men ikke like intenst som 26. september, da vi hadde en rekke oversvømmelser, sier Fagerlid.

Så langt er det ikke meldt om skred eller oversvømmelser som følge av nedbøren.