4,2 milliarder må finnes frem dersom Ringeriksbanen skal få byggestart i 2024. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier byggingen skal gå som planlagt, men vil ikke svare på spørsmål om hvordan.

Da stortingspolitikerne vedtok Nasjonal transportplan (NTP) var planen byggestart for Ringeriksbanen i 2021 med ferdigstillelse i 2028.

Men denne uken kunne Bane Nor, som planlegger og bygger jernbanestrekningen, fortelle at prosjektet trenger mer penger på et tidligere tidspunkt dersom de skal holde denne tidsrammen.

NTP er nemlig delt opp i to perioder, fra 2018–2024 og fra 2024 til 2029. Til BT forteller Bane Nor at det må flyttes 4,2 milliarder fra andre til første periode. Hvis ikke, må byggestarten utsettes og prosjektet vil ikke stå ferdig før i 2031.

Skulle være offensiv

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har tidligere karakterisert en byggestart i 2021 som «ikke offensivt nok», og krevd ytterligere forsering av prosjektet. Likevel endte det med en byggestart først i 2024 da regjeringen la frem sitt forslag for NTP.

Mens statsråden og regjeringen har innkalt til en rekke pressekonferanser for å presentere visjonene sine for transportplanen tidligere, ble det stille da Bane Nor la frem sine nye beregninger mandag. Solvik-Olsen nektet å stille opp til intervju i BT, og henviste til regjeringens pressemelding. Heller ikke tirsdag var han tilgjengelig. Onsdag sendte Samferdselsdepartementet en uttalelse fra Solvik-Olsen på e-post, hvor han siteres på følgende:

«Regjeringen la frem sine ambisjoner i Nasjonal transportplan, med plan om å ferdigstille Ringeriksbanen i denne NTP-perioden. Det står fast».

Vil ikke svare

Om det betyr en ferdigstillelse i 2028 eller 2029, og hvordan dette skal gjøres, får vi ikke vite. Statsråden vil nemlig fremdeles ikke stille opp på intervju, og ber om å få oversendt eventuelle spørsmål på e-post.

BT sender da følgende spørsmål:

Hvilke tanker har statsråden om Bane Nors forslag til byggestart for Ringeriksbanen?

Er det mulig å flytte over midler fra andre periode til første periode for Ringeriksbanen?

Statsråden sa i 2014 at en byggestart i 2021 ikke var «offensivt nok», og ville forsere tidsplanen for prosjektet ytterligere. Hva mener statsråden er offensivt nok for utbyggingen av Ringeriksbanen i dag?

Når ble departementet gjort kjent med de nye vurderingene til Bane Nor rundt Ringeriksbanen og Intercity-prosjektene?

Solvik-Olsen velger ikke å svare på noen av spørsmålene i svaret sitt:

«Dette er spørsmål som ble overordnet besvart i pressemeldingen. Saken ligger nå hos Jernbanedirektoratet, og jeg er opptatt av at de skal få gjort en skikkelig høringsrunde», siteres han på i en e-post fra departementets informasjonsavdeling.

Trenger kompetanse

Konsernsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund, forklarer forslaget om å flytte penger med behovet for økt kompetanse på det jernbanefaglige i byggefasen. I de første årene fremover vil man kun ha behov for kompetanse på ordinært anleggsarbeid. Men i de siste to årene er det kritisk med kompetanse på jernbanebygging.

For at alle jernbaneprosjektene skal få tilgang på denne kompetansen, har de lagt en kabal hvor Ringeriksbanen kommer på tampen av første periode.

– Så kan man spørre hvorfor vi ikke bare lukker det ned og starter det i andre periode, i stedet for å beholde det i første periode, selv om det krever en vilje til å flytte mer penger. Det er fordi prosjektet er kommet langt, og skal det ha en rasjonell fremdrift, bør det fortsette slik vi har skissert.

Frimannslund forklarer at de ble kjent med dette da de jobbet videre med prosjektet etter NTP-vedtaket i fjor sommer.

– Vi prøvde å finne ulike løsninger og har kjørt ulike simuleringer. Det er først nå vi har informert noen om det, svarer Frimannslund.