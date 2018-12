Lege og flyvertinne Marit Thorsheim er død, 55 år gammel.

Minneord

Marit Thorsheim sovnet stille inn hjemme i Jåttåvågen 23. september, omgitt av sine kjære. Hun ble bare 55 år gammel.

Marit var eldst i en søskenflokk på fem. Hun vokste opp på Thorsheim ved Knarvik, og var nok en typisk storesøster som tidlig tok ansvar både hjemme og ute. Hun var aktiv i idrettsmiljøet i alle år. Etter gymnaset gikk hun på Husflidskole, og reiste så til Stavanger for å studere kunsthistorie, ved Distriktshøyskolen i Stavanger.

Etter dette jobbet hun som flyvertinne i flere år, og stortrivdes i yrket og i miljøet. Her fikk hun gode venner som hun holdt kontakten med i alle år. Hun flyttet til Sandnes da hun giftet seg, og fikk kjenne på den store gleden å bli en god bonusmor.

Privat

Marit var lett å like, og hun elsket å bli kjent med gode folk. Hun hadde også en iboende nysgjerrighet på livet, og klarte alltid å håndtere utfordringer på en forbilledlig måte.

Mens hun jobbet som flyvertinne, tok livet en ny retning, og hun bestemte seg for å studere medisin, selv om hun var blitt 37 år.

Men hun manglet realfagene fra videregående, siden hun hadde tatt språklinjen, så dette måtte hun først komme gjennom.

Til tross for studier ved siden av sin vanlige jobb, med hektisk turnus og travle dager, fikk hun så gode resultater at hun kom inn på medisinstudiene i Bergen ved første forsøk. Det var en stolt Marit som startet sitt nye liv som lege i en alder av 44 år.

Og hun var en fantastisk lege, med sin livserfaring, kunnskap, nysgjerrighet til faget, og en klok tilnærming til pasientene sine problemstillinger. Den gode samtalen var viktig for Marit.

Hun begynte å jobbe på Forusakutten i 2013, og stortrivdes i dette miljøet. Her fikk hun nye venner, men var klar for nye utfordringer etter noen år, og var derfor med å starte Forus Helse sammen med gode kolleger.

Dessverre ble hun syk bare noen måneder før legesenteret åpnet. Men hun var hele tiden fast bestemt på at dette skulle hun klare, og at hun skulle tilbake til et arbeid hun elsket. Marit klarte å ha en positiv innstilling på det livet hadde å by på, og sa alltid «nå er det sånn, og det må jeg forholde meg til».

Hun var en dame som var like flott inni som utenpå. Hun hadde et imponerende nettverk fra alle de ulike livsfasene, for hun «samlet» på gode venner. Hun holdt også nær kontakt med sine nevøer og nieser som hun var så glad, og så stolt av.

Hun var også sjeldent god til å fange de gode øyeblikkene, og feire de anledninger som kunne feires.

Vi er utrolig ydmyke og takknemlige for at vi fikk lære Marit å kjenne. Hun var en raus, humørfylt, tøff, klok, sporty, sterk og fantastisk dame.

Våre tanker går til familien som har mistet en datter, storesøster, supertante og svigerinne.

På vegne av kolleger på Forus Helse, og legekolleger i «smågruppen» Merete Ree Frafjord