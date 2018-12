21-åring tatt etter bruk og trusler med elektrosjokkvåpen i Bergen sentrum.

En 21 år gammel mann ble natt til søndag pågrepet etter at han skal ha truet med- og brukt med et elektrosjokkvåpen i Bergen sentrum. Episoden fant sted ved et utested i Veiten litt før klokken 03.

– Vi fikk melding om at en mann skulle ha fremvist et elektrosjokkvåpen. Det viste seg at 21-åringen både skal ha brukt våpenet og truet gjester med det, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt.

– Fikk merker på halsen

30 år gammel mann ble anmodet av politiet om å oppsøke legevakten etter hendelsen.

– Han hadde merker på halsen etter episoden med elektrosjokkvåpenet, sier operasjonslederen. Han vet foreløpig ikke mer om eventuelle skader den fornærmede kan ha pådratt seg, men de er ikke alvorlige.

– Vi kjenner ikke til om hendelsen var umotivert, men det er noe etterforskningen vil avklare nærmere, sier Magnussen.

21-åringen stakk fra utestedet, men et vitne fulgte etter mannen og bidro til at politiet kunne pågripe vedkommende i Engen-området etter få minutter.

Oppbevarte våpenet

En 26 år gammel mann ble også pågrepet i forbindelse med saken.

– Han oppbevarte våpenet etter at 21-åringen forlot utestedet, sier Magnussen.

Begge mennene er satt i arresten.

– Vi ser alvorlig på saken. Våre jurister vil følge opp hendelsen på dagtid søndag og vurdere eventuell fremstilling for varetektsfengsling, sier operasjonsleder Terje Magnussen.

Mye bråk

– Er besittelse og bruk av elektrosjokkvåpen et økende problem?

– Det har vært noen andre saker andre steder i landet, men jeg kan i farten ikke svare på om det har skjedd i Bergen tidligere, sier Magnussen.

I forbindelse med voldssaken i Fyllingsdalen i november der en 52 år gammel mann pådro seg livstruende skader, beslagla politiet også elektrosjokkvåpen. Det er fortsatt uklart om dette våpenet kan knyttes til selve voldshandlingen.

Bergens-politiet hadde mye å gjøre natt til lille julaften.

– Det var mye fyll og spetakkel i sentrum, men de fleste sakene ble løst av patruljene våre ute i byen, sier Magnussen.

En person havnet i drukkenskapsarresten. Det var en 32 år gammel mann som var innblandet i et slagsmål på Torget, og som seinere nektet å etterkomme politiets pålegg om å forlate stedet.