– Mangel på leger gjør at vi vurderer fra dag til dag hvor mange pasienter det er forsvarlig å ta imot, sier direktør Brita Øygard.

To etasjer over legevakten i Solheimsviken ligger den kommunale sengeposten for øyeblikkelig hjelp (ØHD).

ØHD-posten har 34 senger og er etablert for å avlaste sykehusene.

ØHD tar imot pasienter med kjent diagnose som trenger overvåking og behandling noen dager.

– Bekymret

Nå er det krise på kommunens minisykehus. Legene slutter og begrunner det med forhold på arbeidsplassen.

Et plundrete journalsystem er del av forklaringen, men ikke hele.

Legeflukten skyldes også uforutsigbar turnus og stor vaktbelastning, ifølge tillitsvalgt for legene.

– Vi er bekymret for situasjonen på ØHD-enheten og jobber intenst for å finne løsninger, sier Brita Øygard, direktør ved etat for helsetjenester.

Ingen på jobb neste helg

Fra 1. mars er det 4,6 leger tilgjengelig i et vaktsystem som krever 12,5 leger.

Første helgen i mars blir det ingen leger på jobb hvis ikke noen melder seg villig til å jobbe overtid. I så fall kan ØHD-enheten bli stengt.

– Legedekningen gjør at vi vurderer fra dag til dag hvor mange pasienter det er forsvarlig å ta imot. Så langt har det ikke vært nødvendig å håndheve inntaksstoppen, sier Øygard.

Torsdag var det 11 pasienter i de 34 sengene. Da var grensen satt ved 20 pasienter.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Som BT tidligere har skrevet, har legevaktsjefen, avdelingsleder på ØHD, leder for smittevern og fengselshelsetjenesten varslet om at journalsystemet deres er farlig for pasientene. Prøvesvar havner feil og meldinger forsvinner.

Fakta: Dette er ØHD Staten har pålagt kommunene å opprette ØH (øyeblikkelig-hjelp) senger for pasienter med avklart diagnose som trenger behandling og legetilsyn.

Penger til drift av disse sengene tas fra sykehusene. I 2016 var satsen 1,6 millioner pr. seng.

Belegget i ØH-sengene er problematisk lavt.

1. januar 2017 var ØHD i Bergen i full drift med 34 senger.

– Dobbeltsjekker

Ved ØHD-enheten sliter legene med at systemet ikke er laget for en avdeling med inneliggende pasienter. Tillitsvalgt Marianne Borlaug sier mye arbeidstid går med til å lete etter prøvesvar og journalnotater.

– Er systemet farlig for pasientene?

– Grensende til farlig, ja. For å kompensere har vi lagt inn manuelle rutiner. Vi bruker mye tid på å dobbeltsjekke, sier Borlaug.

BT har snakket med en lege som sluttet på ØHD-avdelingen, mye på grunn av journalsystemet. Hun sier minst to timer daglig gikk med til unødvendig ekstraarbeid.

– Ofte sviktet overføring av data til sykehuset når pasienter skulle legges inn. Når jeg så måtte printe, lot det seg kanskje ikke gjøre, og jeg endte opp med å måtte skrive alt på nytt, forteller legen som nå har skiftet beite.

Alice Bratshaug

Alle har tenkt på å slutte

Men journalsystemet er bare litt av bildet. Borlaug har gjort en spørreundersøkelse blant nåværende og tidligere kolleger.

Tre av fire svarer at de sluttet på grunn av forhold på arbeidsplassen.

Blant legene som er igjen, svarer samtlige at de den siste måneden har tenkt på å slutte.

– Når jeg spør om nærmere begrunnelse, peker de på uakseptabel turnus, uforutsigbare arbeidsforhold og dårlige dataløsninger, sier hun.

Takket nei

Før jul lyste kommunen ut to legejobber i 80 prosent stilling. De to som fikk tilbudet takket begge nei.

Kommunen prøver nå å rekruttere fire nyutdannede leger i såkalte ALIS-stillinger. Da påtar kommunen seg å gi legene spesialisering i allmennmedisin samtidig som de har fast jobb.

– Vi tror at slike opplæringsstillinger kan gi flere søkere, sier Øygard.

Bård Bøe

– Driften er trygg

Onsdag ble politikerne i komité for helse og sosial orientert om journal-situasjonen.

Byråd Rebekka Ljosland (KrF) sa at varselet fra de fire lederne var første gang hun fikk høre at journalsystemet er en fare for pasientsikkerheten.

– Vi visste at systemet var tungvint, men ikke at det er uforsvarlig, sa Ljosland.

Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen supplerte byråden:

– På spørsmålet om driften er forsvarlig vil jeg svare ubetinget ja. De som arbeider med dette, bruker uforholdsmessig mye tid på plunder og heft. Så lenge de er årvåkne og gjør disse manuelle rutinene, er jeg ikke i tvil om at det er trygt.

Hansen sa byrådsavdelingen gjør flere ting samtidig.

– Vil ta tid

– Vi jobber med å fikse feil i det eksisterende journalsystemet. Å få utviklet et helt nytt og bedre system vil ta tid, så vi vurderer å ta i bruk et system som allerede er tilgjengelig i påvente av nye, varige løsninger.

Journalsystemet det varsles om heter Vision og leveres av selskapet Compugroup Medical Norway.

Produktsjef Peter Evans sier de ikke er varslet om noe systemsvikt i Bergen:

– Vi er kjent med at Bergen kommune arbeider med en avviksgjennomgang som inkluderer granskning av mulig systemsvikt. Vi samarbeider med dem og støtter dem i dette arbeidet. På det nåværende tidspunkt er det ingen hastesaker som er meldt oss, uttaler han.