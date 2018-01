Det er ikke første gang Nye Kro og Pizzabakeriet i Drotningsvik har problemer med Mattilsynet.

– Daglig leder sa at de hadde kjøpt kjøttet av en privatperson, men ville ikke si hvem denne personen er, forteller Irmelin Grini, førsteinspektør i Mattilsynet.

Fredag aksjonerte A-krim, som er et samarbeid mellom flere offentlige etater, mot en rekke spisesteder i Bergen. Syv restauranter ble stengt på dagen.

Det var i forbindelse med denne aksjonen at Mattilsynet fant 32 kilo kyllingkjøtt som eieren ikke kunne redegjøre for opphavet til.

Gjenganger

I forkant av aksjonen hadde A-krim laget en liste over steder som skulle stenges på grunn av manglende serveringsbevilling. Nye Kro og Pizzabakeriet sto ikke på denne listen, men ble mandag stengt på grunn av funnene.

Mattilsynet fant også ut at spisestedet ikke hadde fulgt opp andre vedtak, som de har fått på tidligere tilsyn. Blant annet var hygienen og renholdsrutinene for dårlig.

– De er blitt bedt om å ordne opp i dette tidligere, uten at det er blitt gjort. De hadde imidlertid frist til 5. februar med å forbedre dette – men det var blitt mye verre siden sist, opplyser Grini.

Problemet med kjøtt som ikke er sporbart, er at man ikke vet om det har vært produsert og fraktet under hygieniske forhold, eller om det har vært fryst og opptint underveis. Leverandøren har heller ikke mulighet til å trekke kjøttet av markedet om det skulle være nødvendig.

Ifølge Grini kan slikt kjøtt være helsefarlig.

– Har dere tatt prøver av kjøttet?

– Nei, det har ingen hensikt. Dette kjøttet er ulovlig og vil bli destruert, slår hun fast.

Mattilsynet

Helsefarlig

Da Mattilsynet besøkte stedet fredag ble det gjort et vedtak om at kjøttet skulle inndras. Mandag var inspektørene tilbake for på nytt å kontrollere om det var tatt inn ulovlig kjøtt, og for å utføre et mer omfattende hygienetilsyn. Da ble kroken hengt på døren.

– Lokalene og diverse utstyr var ikke rengjort etter helgen, og det var så dårlig hygiene at vi vurderte at det kunne være helsefarlig å tilberede og servere mat der, sier Grini.

Også mandag inndro Mattilsynet kjøtt på stedet. Dette kjøttet hevder imidlertid eieren at han har kvittering på.

– Så vi får eventuelt frigi kjøttet om vi får tilsendt en troverdig dokumentasjon på innkjøp, sier førsteinspektøren.

Ørjan Deisz

Lover bot og bedring

Daglig leder av restauranten, Imad Abu Qassim, forteller at de nå holder på å vaske og rengjøre. Ifølge han er det ikke så mye renhold som skal til, og han håper derfor at de kan åpne igjen allerede tirsdag.

– Fra nå av skal vi bare bruke kjente leverandører, som for eksempel Storcash, lover han.

Han opplyser også om at det meste av kjøttet som ble funnet av Mattilsynet bare ble brukt av ansatte. Dette er fordi kjøttet skal være halal.

– Har dere brukt 32 kilo kjøtt på ansatte?

– Ja, for det meste.

Qassim forteller også at han synes det er rart at Mattilsynet kom tilbake mandag for å stenge stedet, når de allerede hadde tatt beslag fredag.

Ørjan Deisz

El-problemer

Det var imidlertid ikke bare Mattilsynet som reagerte på driften av restauranten. I løpet av uken skal også Eltilsynet ha en etterkontroll på stedet, opplyser talsperson for A-krim, Øystein Andersen.

– Vi oppdaget mange ekstra skjøteledninger og overbelastede kurser da vi var der ute. Noe var direkte brannfarlig, sier han.

Ifølge Andersen hadde det vært branntilløp i en stikkontakt. Denne stikkontakten var vegg i vegg med bensinstasjonen som ligger like ved.

– Derfor stengte Eltilsynet noen kurser og klippet ledninger, sier Andersen.

Inntil Mattilsynet gjør en ny inspeksjon henger det et surt fjes på døren i Drotningsvik.