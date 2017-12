Drev villkjøring i Bergen sentrum forrige helg. Politiet etterlyser vitner.

Natt til lørdag 9. desember ca. kl. 03.15 fikk politiet i Bergen melding om at en bil drev villkjøring i sentrum. Bilen hadde høy fart, og kjørte blant annet mot kjøreretningen nedover Valkendorfs gate. Der kjørte den på en parkert bil, før den fortsatte nedover noen meter og ble stående på fortauet i krysset Valkendorfs gate/Jon Smørs gate. Det skal ikke ha blitt store skader på bilen.

– Svært uforsvarlig

Politiet etterlyser vitner til kjøringen, eller om noen har sett bilen etter at den stanset.

«Kjøringen fremstår som svært uforsvarlig. Det var flere personer i bilen, og politiet søker å kartlegge hvem som var sjåføren», skriver politiet i en pressemelding.

– Kunne gått ille

– Vi har fanget opp bilen på flere overvåkningskameraer i sentrum, så vi ser at den har kjørt noen runder før den krasjer bort i den parkerte bilen. Vi ser også at det like før gikk folk på fortauet, så dette kunne ha gått riktig ille, sier Moniva Vikne, fungerende leder for gjengangeravsnittet i Vest politidistrikt.

Politiet sier de også er spesielt interessert i å komme i kontakt med en person som tilsynelatende filmer bilen.

Eventuelle vitner bes ta kontakt med Vest politidistrikt på telefon 02800.