Emilie Harper Vegmo (18)

– Nå er jeg førstereisjente på hurtigruten MS Lofoten. Jeg mønstret på i Trondheim som kokkelærling. Turen sørover var røff. Vi kom inn i storm over Hustadvika. Jeg ble ikke redd eller sjøsyk, men måtte be om å få legge meg nedpå en times tid da det var på det verste. Når jeg først har satset på sjølivet, var det sikkert like godt at jeg fikk prøve med det samme hvor voldsomt havet kan være. Både mamma og pappa har vært innom kokkeyrket, og begge har frarådet meg å gå den veien, men jeg tror det passer for meg. Nå er jeg i gang, og det kommer til å bli spennende.