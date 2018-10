Vilde Marie Abelsen Aanderaa (25) var halvveis i studieoppholdet i Sør-Afrika da hun omkom i en bilulykke.

Bergensstudenten ble bisatt til en nær fullsatt kirke torsdag. Familie, venner, naboer, studenter og ansatte ved UiB møtte opp for å ta avskjed med den unge kvinnen.

– Familien beskriver henne som en livsglad jente som var utålmodig på livet, sa sokneprest Tor Martin Koppang til BT i forkant av bisettelsen.

I den hvite betongkirken på Eidsvåg, var nær 400 personer møtt opp da begravelsen startet klokken 12.

Besøkte naturreservat

Den unge kvinnen døde som følge av en bilulykke utenfor Cape Town 30. september. Hun var i Sør-Afrika som utvekslingsstudent ved The Cape Town Academy of Maths, Science and Technology.

Den siste helgen i september var hun på tur sammen med to andre UiB-studenter utenfor Cape Town for å besøke et naturreservat. På vei hjem havnet de tre studentene i en bilulykke, der 25-åringen mistet livet.

ØRJAN DEISZ (ARKIV)

Den ungen kvinnen studerte til vanlig ved matematisk-naturvitenskapelig fakultet i Bergen.

– Hun visste hva hun ville. Hun ønsket å bli lektor, fortalte sokneprest Koppang.

– Opptatt av livet

En samlet kirke sang «Vår beste dag», skrevet av Erik Bye. Sangen beskriver hvilken innstilling 25-åringen hadde til livet, sier soknepresten.

– Vilde Marie sa hennes beste tid i livet var i Sør-Afrika. Hun var opptatt av å leve livet her og nå.

Den unge kvinnen skulle være i Afrika i til sammen ti uker. Da ulykken skjedde, var hun halvveis i oppholdet sitt.

Minnestund i Cape Town

Akademiet 25-åringen var på utveksling ved, er kjent for å utdanne talentfulle studenter fra fattige familier. Hvert år tar de imot tre til fire utvekslingsstudenter fra Norge som underviser og studerer i Cape Town.

Tidligere i oktober samlet alle de 600 studentene ved akademiet seg for å minnes den unge kvinnen.

– På vegne av akademiet vil jeg kondolere til familie, venner og medstudenter. Vi ønsker å støtte dem så godt vi kan, sa rektor ved akademiet, Angelina Naidu.

I begravelsen har 25-åringens familien ønsket en gave til Cape Academy, i stedet for blomster.