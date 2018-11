Helt fra seilskutetiden har familien Iversen laget seil. De stolte fagfolkene bruker fortsatt nålen, fem generasjoner og 150 år seinere.

I 1866 gikk den 26 år gamle seilmaker Andreas Martin Iversen i land i Bergen.

Seilmakersvenner og trådpeiser

Da hadde han flere år bak seg som seilmaker på engelske skuter.

På de store seilskutene var det alltid seilmakere.

Mesteren hadde med seg seilmakersvenner og trådpeiser, som forsynte dem med nål, tråd og annet materiale.

På et loft på Nordnes etablerte unge Iversen i 1868 firmaet «Andreas Iversen Seilmager».

Tor Høvik

Havnen i Bergen var full av skuter som trengte seil.

Han hadde fra starten av nok å gjøre, og konkurransesituasjonen var trolig mer avslappet enn i dag. Et gammelt dokument forteller at Bergens seilmakere seg imellom avtalte hvilke priser de skulle holde.

Billedsamlingen, UiB

– Overlever på kvalitet

I dag holder Seilmaker Iversen AS til i moderne lokaler på Frekhaug. Dit flyttet de i 1978, etter å ha vært både på Bryggen, i Sandbrogaten i Dræggen og i Skuteviken. I dag er de tolv ansatte.

– Hvordan har dere klart å overleve de store endringene som familiebedrift gjennom i 150 år?

– Vi har klart å omstille oss og har overlevd på å levere kvalitet. Det har vært mange tøffe omstillinger underveis. Vi ser på oss som problemløsere, og kan levere spesialprodukter både til industri og private, sier seilmaker Tor Iversen (66).

Tor Høvik

Tor er fjerde generasjon seilmaker i Iversen-slekten. Sammen med broren, Jon Iversen, eier og driver han firmaet.

Sønnen til Tor, Magne Iversen (35), er også seilmaker. Han er femte generasjon og har ansvaret for bedriftsmarkedet og produksjonen i firmaet, mens onkelen Jon har ansvaret for båtmarkedet og butikken.

Tor Høvik

Fagkunnskap avgjørende

Overgangen fra seilskutetiden har vært enorm. Da ble seilene sydd for hånd, før symaskinene kom. På 1950-tallet ble bomull og lin erstattet av nye stoffer som dacron og terylene.

Tor Høvik

Tor Høvik

Billedsamlingen, UiB

– Vi lager fortsatt mange seil til båter, men det vi lager mest av er tildekking av utstyr. Presenninger og trekk til oppdrettsnæringen og oljeindustrien. Det er mange spesialtilpasninger, og da er håndverkskunnskapen til en seilmaker god å ha, sier Tor Iversen.

Han understreker at det ikke hjelper med flotte maskiner om en ikke har en seilmaker som har inngående kjennskap til hvordan en båt oppfører seg i vind og sjø. Seildesign er en kombinasjon av aerodynamikk, materialkunnskap og erfaring.

– Hvordan går driften?

– Vi fikk oss en dupp under oljekrisen. Da måtte vi se på alle muligheter for å overleve. Nå peker pilene rett vei igjen, vi får det til og fjoråret ble bra. Vestlandsværet gjør jo at det er mye som må dekkes til. Da søker både industri og private til oss for å få kvalitet og spesialtilpasning.

Tor Høvik

Fra bunad til marinejegere

Seilmakere holdt ofte til på husloftene. Der var det ikke sperrer, og på seilerloftet fikk de plass til å sy de store seilene.

Oppe på seilerloftet på Frekhaug ligger det store kalesjer og seil utover gulvene. Der syr de fremdeles spesialseil, for eksempel til Oselvere.

De reparer seil, syr bomtrekk, lager kalesjer og opplagspresenninger.

Skredder Liv Monika Storsæt er i gang med å klippe til en kalesje.

– Jeg elsker å lage prototyper og få ting til å fungere, som å lage en kalesje som står fint og kunden er fornøyd med, sier hun.

Storsæt har fagbrev fra kjole- og draktsyerfaget, og mange år bak seg med bunadssøm. Presisjonsarbeid der som her, og noe som sikkert kom til nytte da de spesiallaget utstyr for de norske marinejegerne, der kravene til kvalitet er veldig høye.

Tor Høvik

Butikk og seilhotell

I tillegg til produksjonslokalene har Seilmaker Iversen også en innholdsrik butikk i lokalene på Frekhaug.

Her kan en seilbåteier finne alt han har bruk for, enten man skal ha en sjakkel, seilklær eller riggutstyr.

De tilbyr også å ta vare på seilene til folk i et eget seilhotell. – Folk har mindre lagringsplass enn før, derfor tilbyr vi dem å oppbevare seilene. Så kan vi samtidig utføre reparasjoner på dem, sier André Egebakken (33).

I høst ble han ansatt som daglig leder for Seilmaker Iversen AS.

Neste år pensjonerer Tor Iversen seg, etter 51 år i firmaet.

Egebakken er den første lederen som ikke er direkte etterkommer av grunnleggeren. Lederskapet blir likevel i familien, siden han er svigersønn til eier Jon Iversen.

– Det er en stor tillitserklæring å kunne få lede Seilmaker Iversen AS inn i fremtiden, fastslår André Egebakken.