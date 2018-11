– Litt spesielt med et så enormt erstatningskrav mot så unge mennesker.

Grytidlig en onsdag morgen i starten av juli i år brøt det ut brann i Framohallen i Fyllingsdalen. Fra en melding om brann i noen paller, utviklet hendelsen seg til åpne flammer, brann i isoporplater på innsiden av veggen og røyk fra takkonstruksjonen.

Brannskadene i hallen fikk i månedsvis stor innvirkning på treningene til håndballklubben Fyllingen, og eliteserielaget måtte spille flere hjemmekamper i andre haller.

I avhør en uke etter tilsto tre personer – to gutter og en jente i tenårene – at de forårsaket brannen. De ble identifisert på bilder fra overvåkingskameraer på stedet.

– De har erkjent å ha forårsaket brannen og er siktet for skadeverk, sa Monica Johannesen Mørk, sjef ved Bergen Vest politistasjon.

Hans Ivar Moss Kolseth (arkiv)

4,5 millioner kroner

Nå er saken ferdig etterforsket. Politiadvokat Kjersti Katrine Svendsen i Vest politidistrikt har oppgaven med å avgjøre hvilken konsekvens brannen skal få for de tre siktede tenåringene. Til BT sier hun at forsikringsselskapet, relativt raskt etter brannen, fremmet et stort erstatningskrav på vegne av Stiftelsen Fyllingen Idrettslag.

– Kravet retter seg mot de tre som er siktet i saken. Det ble tidlig sendt et estimert krav på 4,5 millioner kroner eksklusiv moms. Om det blir det endelige kravet, vet jeg ikke, sier Svendsen.

Geir Martin Strande (arkiv)

I tiden etter brannen har politiet bedt forsikringsselskapet om å dokumentere kravet skikkelig. Ifølge Svendsen er denne dokumentasjonen nå stort sett på plass, men noe mangler fremdeles. Når alt er kommet, kan hun sette seg ned og avgjøre saken.

– De tre er foreløpig siktet for helt vanlig skadeverk. Men avhengig av blant annet skadeomfanget, som vi nå venter på å få skikkelig dokumentert, kan siktelsene fort ende på grovt skadeverk. Eller noe enda strengere.

Svendsen sier de tre pr. nå ikke er representert av advokat. Skulle det bli tiltale og rettssak, har de krav på offentlig oppnevnt forsvarer.

– Ligger an til tiltaler mot alle tre

2211-tipser (arkiv)

To av de siktede, en ung mann og en ung kvinne, var ifølge Svendsen 18 og 19 år da brannen ble startet. Den tredje, en gutt, var like under 18 år. Ifølge politiadvokaten er det visse begrensninger på hvor store erstatningskrav som kan rettes mot umyndige personer.

– Uansett er det litt spesielt med et så enormt erstatningskrav mot så unge mennesker.

Svendsen sier en viktig del av hennes arbeid vil være å vurdere om de tre unge personene opptrådte grovt uaktsomt eller med forsett.

– Det skillet er viktig for hvilken straff som kan gis. Det er også avgjørende for hvilken bestemmelse i straffeloven det eventuelt skal tas ut tiltale etter. Som det ser ut nå vil ingen av sakene kunne bli henlagt. Foreløpig ligger det an til tiltaler mot alle tre.

– Trist sak

Kommunikasjonsrådgiver Roar Grønstad i KLP Skadeforsikring, som er selskapet til Stiftelsen Fyllingen Idrettslag, sier det dreier seg om et regresskrav. Han skriver i en e-post at dette først og fremst er «en trist sak for alle involverte».

Ørjan Torheim (arkiv)

– Det er også trist at en idrettshall blir satt ut av spill. Vi har rutinemessig sendt et erstatningskrav til straffesaken, slik at kravet kan behandles der, etter at vi fikk opplysninger om at brannen var påsatt og at gjerningspersonene hadde erkjent forholdet, skriver Grønstad i e-posten.

Videre forklarer han at kravet gjenspeiler det økonomiske tapet brannen har medført i form av reparasjoner.

BT har foreløpig ikke fått kontakt med Ketil Nystad, styreleder i Framostiftelsen, for å høre hvordan situasjonen er med idrettshallen nå.