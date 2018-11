Finansbyråden for KrF gir seg i byrådet. Nå tar hans egen politiske rådgiver, Håkon Pettersen, over.

Finansbyråd Dag Inge Ulstein har allerede varslet at han ikke tar gjenvalg i bergenspolitikken etter kommunevalget neste høst.

– Denne jobben har krevd mye for hele familien, helt siden jeg begynte som politisk rådgiver i 2011. Med fire barn på hjemmebane kom vi til at det nå er tid for å gjøre noe annet, sa Ulstein til BT da nyheten ble kjent i begynnelsen av november.

Ulstein var den eneste KrF-toppen i Bergen som tydelig frontet Hareides ønske om å samarbeide med Ap nasjonalt, slik man gjør i Bergen. En som etter hvert ga ham støtte, var hans egen rådgiver de siste årene, Håkon Pettersen.

Nå er det klart at Pettersen etterfølger Ulstein som finansbyråd i Bergen.

Tankesmien Skaperkraft

Ubeskrevet blad

Det får BT bekreftet fra flere kilder. Etter det BT erfarer, skal nyheten slippes torsdag formiddag. Da vil også Pettersen presenteres på en pressekonferanse.

Pettersen er ikke blant de mest profilerte i bergenspolitikken. De siste årene har han vært politisk rådgiver for Vigdis Gåskjenn, da hun vikarierte som helsebyråd for Rebekka Ljosland, og en kort periode for Ljosland selv. Seinere tok han over rådgivningen av Ulstein.

Han har tidligere vært varamedlem i bystyret fra 2011 til 2015, i tillegg til at han var nestleder i den kristne tankesmien Skaperkraft en rekke år.

Skulle fortsette

Verken Pettersen eller Ulstein selv ønsker å kommentere saken. Onsdag ettermiddag satt de begge i bystyresalen i Gamle rådhus under bystyremøtet.

Ulstein har permisjon fra jobben som utviklingssjef på Haraldsplass mens han er byråd. Da det tidligere ble kjent at han ikke ville stå på bystyrelisten til KrF i neste runde, avviste han at han var på vei tilbake der med det første.

– Det er lenge til neste høst, og jeg skal stå på for fullt som finansbyråd ut denne perioden. Det er et veldig meningsfylt arbeid, sa Ulstein.

Hva han skal gjøre nå er ikke kjent, men han har tidligere luftet tanker om å jobbe utenlands.

– Det er noe vi som familie har tenkt på lenge: At vi en eller annen gang gjerne vil bidra med nødhjelpsarbeid eller samfunnsbygging ute i verden. Og dersom vi skal gjøre det, ser vi at det kanskje må bli nå, mens barna er små, sa Ulstein til BT i begynnelsen av november.