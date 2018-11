Kommunen kan sette i gang strakstiltak.

Onsdag og torsdag denne uken kan vi komme opp i høyeste nivå for luftforurensing i Bergen.

Kommunen melder at det kan bli perioder med høye til svært høye nivåer av forurensing.

Tørt og kaldt vær

Denne uken ligger værforholdene til rette for at forurensing kan skape problemer for luftkvaliteten. Meteorologene melder om både tørt vær og lave temperaturer.

Forurensing fra blant annet kjøretøy og vedfyring kan samles opp som et såkalt giftlokk, dersom luften på bakken er kaldere enn luften i høyden. Dette fenomenet kaller meteorologene inversjon.

Meteorolog Gunnar Livik sier at dannelsen av et giftlokk avhenger av andre forhold enn bare vær.

– Værforholdene denne uken tilsier at vi kan få inversjon som varer utover formiddagen. Dersom andre forhold også ligger til rette vil det kunne bli høy luftforurensing, men dette er vanskelig for oss å melde på forhånd, sier Livik.

Forebyggende tiltak

For å forebygge at forurensingen bygger seg opp til de høyeste nivåene oppfordrer kommunen folk til å vurdere egne tiltak.

Tiltak, som å la bilen stå dersom man kan gå, sykle eller bruke kollektivtransport og begrense vedfyring, vil kunne minske oppbyggingen av et såkalt giftlokk.

Strakstiltak

Ved fare for luftforurensing kan kommunen spraye støvbindende magnesiumklorid på veiene. Dette har Vegvesenet gjort tidligere i høst på dager med kaldt og tørt vær.

Dersom luftforurensingen blir høy i to dager eller mer, kan byrådet vedta andre strakstiltak for å dempe forurensingen.

Å øke bompengesatsene er et slikt tiltak. Økningen vil være en femdobling av de vanlige satsene.

Dersom bompengesatsen økes vil buss, bybane og bybåt bli gratis innenfor et bestemt område i og rundt Bergen.

Et annet tiltak som kan bli tatt i bruk er datokjøring. Det finnes flere unntak for biler som likevel kan kjøre på dager med datokjøring. Blant annet kan personbiler med minst tre personer kjøre uansett.

Strakstiltakene skal varsles av kommunen seinest 12 timer før de settes i verk.