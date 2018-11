«Følte seg helt fin», sa kvinnen i retten.

En kvinne i 40-årene er i Bergen tingrett dømt til fengsel, bot og tap av førerretten etter en kjøretur til Nordhordland en søndag ettermiddag i fjor vår.

Politiet hadde fått melding fra et vitne om vinglete kjøring, og i løpet av en antatt timelang kjøretur ble kvinnen stoppet to ganger. Ved første stopp reagerte politiet på at hun hadde høy puls og antydning til nystagmus.

Pulsen ble målt til 140 slag i minuttet. Kvinnen forklarte dette blant annet med at hun var sliten. Såkalt utåndingsprøve ble tatt, men ga negativt utslag.

Fulgte etter

Politifolkene valgte å legge seg på hjul etter kvinnen for å vurdere den videre kjøreatferden. De reagerte da blant annet på at hun kjørte forbi en avkjøring og så snudde, at hun to ganger skal ha brutt eller holdt på å bryte vikeplikten – og at hun i en 80-sone angivelig kjørte vinglete og havnet over gulstripen.

Dermed ble sjåføren stoppet igjen, førerkortet ble beslaglagt og kvinnen sendt til blodprøvetaking på legevakten. Ved stopp nummer to skal hun ha «virket opprørt og lite villig til å motta informasjon», opplyste et politivitne i retten.

Da svaret på blodanalysen kom, viste det seg å være spor av både amfetamin, metamfetamin, THC og MDMA. Det siste er den vanligste formen for ecstasy i Norge, mens THC regnes som det viktigste rusmiddelet i cannabisprodukter.

De sakkyndige konkluderte med at kvinnens påvirkningsgrad ved kjøringen, med all sannsynlighet, tilsvarte over 1,2 i promille.

Kvinnen nektet straffskyld for ruskjøring. Hun hadde vært på et nachspiel kvelden før, oppga hun i retten. På festen hadde hun blant annet fått tilsendt en joint og svelget en kapsel med, ifølge henne selv, ukjent innhold. Men hun fremholdt at hun dagen etter følte seg helt fin.

Hun kunne ikke forstå, sa hun i retten, at hun ville ha vært i stand til å kjøre bil med så vidt mye narkotika i kroppen. Kvinnen mistenker også at blodprøven hennes kan ha blitt forvekslet med en annen, eller at det skjedde noe feil med analysen.

Tidligere ustraffet

Det tror ikke dommerne på. De konkluderer med at kvinnen brukte narkotika natt til den dagen kjøreturen skjedde, og at hun så kjørte bil i nærmere en time. Retten mener at kvinnen utvilsomt må ha holdt det som mulig at fremdeles var påvirket.

Den tidligere ustraffede kvinnen er nå dømt til 18 dager i fengsel, 10.000 kroner i bot og to års tap av førerretten. Dommerne mener det er skjerpende at hun kjørte en lengre strekning, og slår fast at hun var så påvirket at kjøringen utgjorde et betydelig risikopotensial.

I noe formildende retning trekker dommerne inn at det trolig var langt mindre trafikk enn ellers, siden kjøringen skjedde en søndag ettermiddag.

Kvinnens advokat, Kaj Wigum, sier torsdag at han har fått dommen, men ikke diskutert den med klienten.

– Det er ennå ikke tatt stilling til om saken skal ankes, sier Wigum.