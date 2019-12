Kjempestein stenger E16 etter ras

Det har gått flere ras i Nærøydalen mandag morgen. E16 er stengt.

STEIN: Det har gått flere ras i området. Det er uklart om dette er den største steinen som har havnet på E16. Foto: Arne Weum

– Det skal ligge en stein på størrelse med en personbil i veibanen, sier Ove Amundsen, vaktoperatør ved vegtrafikksentralen.

Nærøydalen ligger mellom Voss og Aurland, og E16 går gjennom dalen. Vest politidistrikt melder at det har gått flere ras i dalen.

Et av stedene raset skal ha gått ligger nær broen over Nærøydalselva.

Ingen skadet

Vegtrafikksentralen har stengt E16 ved Sivletunnelen og Stalheimtunnelen. Dermed kommer ikke kjøretøy inn i området.

Geolog må undersøke fjellsiden når det blir dagslys. Dermed kan veien bli stengt i flere timer. Det blir ny vurdering klokken 11.00, ifølge vegtrafikksentralen.

– Ingen personer er skadet eller savnet, melder politiet på Twitter.

– Fare for nye ras

Det er ingen skade på kjøretøy, men muligens skade på vei og autovern.

– Selv om flere steiner har rast ned, er det fortsatt mulig å kjøre forbi. Men veien er stengt på grunn av fare for nye ras, sier Stein Rune Halleraker, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

Dersom du skal reise mellom Voss og Gudvangen, blir det omkjøring via Hardangervidda og tilbake over Hol-Aurland ettersom riksveg 13 over Vikafjellet er stengt, ifølge NRK.

