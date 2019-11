Her går forbikjøringen nesten galt: – Føreren har et åpenbart potensial til å pådra seg politiets oppmerksomhet

Et par som kjørte i retning Lagunen, fanget råkjøringen på sitt dashbordkamera søndag kveld. – Jeg har aldri opplevd noe liknende, sier kvinnen.

Den 37 år gamle kvinnen og hennes 36 år gamle mann kjørte fra Flesland da de la merke til at bilisten som kjørte bak dem, virket irritert og blinket mye.

Forbikjøringen fant sted da en liten lomme oppsto på siden, der veiarbeid foregår.

Ble skjelven

– Han må ha kjørt i over 100 kilometer i timen i en 50-sone. Hadde ikke mannen min bremset ved lommen, kunne det gått veldig galt. Vi opplevde situasjonen som skremmende. Mannen min begynte å skjelve, sier kvinnen, som vil være anonym.

Hun forklarer også at de kjørte etter bilisten for å skrive ned skiltnummeret, men at de til slutt ga opp fordi bilen kjørte for fort.

– Bilen kjørte i høy fart inn i en rundkjøring, uten hensyn til noen andre. Jeg har aldri opplevd noe liknende. Denne føreren er livsfarlig, sier hun.

– Ikke tillat

– Dette er et veiarbeidsområde og kjøringen fremstår risikofylt. Den aktuelle bilen kjører forbi på høyre side, noe som ikke er tillat, sier Atle Olav Heradstveit, seksjonsleder for trafikkseksjonen ved Vest politidistrikt.

Han mener det er vanskelig å fastslå bilens hastighet ved å se på videoen.

– Vi kommer ikke til å opprette sak på denne aktuelle hendelsen, men denne føreren har et åpenbart potensial til å pådra seg politiets oppmerksomhet og bli stanset i en av våre fartskontroller, sier Heradstveit.

Avventer

Sjef for UP Vest, Terje Oksnes, sier at han vil ta en titt på videoen, men tilføyer at politiet generelt er forsiktige med å kommentere private opptak, for det er ikke sikkert at de viser hele trafikksituasjonen.

– Når vi vurderer videoer som vi har filmet selv, så har vi også politimannens vurdering av situasjonen, sier han.