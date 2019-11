Tørreste november på 98 år i Bergen, tredje tørreste noen gang

Ny «tørkerekord» for november på værstasjonen på Florida.

TØRT: I november har det falt 55,6 millimeter nedbør i Bergen. Bare to ganger tidligere har det vært målt mindre. Rune Sævig

Siste: I november falt det 55,6 millimeter nedbør i Bergen.

– Det har vært minimalt med nedbør denne måneden. Bergen har fått litt over 20 prosent av normalen, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

Bare to ganger tidligere har det vært målt mindre: I 1876 (42 mm, målt på Nordnes) og i 1921 (51 mm, målt på Frederiksberg).

Denne artikkelen ble først publisert 28. november, og er blitt oppdatert med de endelige nedbørsmålingene.

Rekord for Florida

Både Storm og Yr melder om høyst beskjedne nedbørsmengder ut måneden. Dermed ligger Bergen godt an til å få sin tørreste november på 98 år, og sin tredje tørreste noensinne.

Det vil også medføre en «novembertørkerekord» for målestasjonen på Florida, som overtok som Meteorologisk institutts målestasjon i Bergen i 1985:

– Rekorden på Florida før nå er 62 millimeter fra 1993. Det betyr at en for praktiske formål er sikker på at 2019 blir den tørreste novembermåneden på Florida noensinne, skriver værentusiast Robert Næss i en e-post til BT.

– Hvor mye nedbør kommer det de siste dagene i november?

– Det er ikke veldig mye. Slik som prognosene ser ut nå, kan det komme 2–3 millimeter, men det kan også slenge inn noen byger i løpet av helgen, sier meteorolog Oddlaug Nese ved Værvarslinga på Vestlandet.

– Så dette kan gå?

– Ja, det kan det. Så lenge vinden ligger så mye nord som nå, så bør det gå. Men jeg kan ikke utelukke helt at det vil komme mer, forteller Nese.

Årsaken er at så lenge vinden slår nordover, tar områdene som ligger lenger ute i havet av for nedbøren før den når så langt inn som Bergen, forteller hun.

– Ofte vått i november

Nedbørsmåneden november avsluttes klokken 07.00 30. november.

Torsdag kveld tilsier altså prognosene at Bergen ender på 53–54 millimeter nedbør i november 2019.

– Det er ofte vått i november, og her er topplisten. Den viser at det i 2005 regnet ti ganger så mye som i år, skriver Robert Næss, og legger ved disse tallene: