Skredfare på Vestlandet: Varsler opp mot 80 millimeter nedbør

Her er tre ting du bør være forberedt på før stormen kommer.

VÅT UKE: Det er meldt nedbør hele uken, men to dager peker seg ut. Rune Sævig (ARKIV)

Etter en helg med sol, oppholdsvær og lite vind melder meteorologen stikk motsatt vær hele uken.

Tirsdag blir verst. Da er det meldt opp mot 80 millimeter nedbør i Bergen og resten av Vestlandet.

– Det har vært noen fine dager, men nå er det tilbake til høstværet, sier meteorolog Lillian Bergheim ved Stormgeo.

– Øs pøs!

– Det blir øs pøs! begynner Bergheim.

Hun forklarer at fronter tilknyttet to lavtrykk kommer inn over Vestlandet i morgen.

– Det betyr at det blir vått og grått vær for Bergen sin del, og resten av Vestlandet, sier meteorologen.

Totalnedbøren for Bergen vil sannsynligvis ligge mellom 50 og 70 millimeter fra tirsdag morgen til onsdag morgen.

– Tirsdag er det støvler og regntøy som gjelder. Men det går også fint med paraply, sier hun.

Grunnen til det er at det er meldt lite vind. På kysten blir det frisk bris til liten kuling.

– I Bergen sentrum merker vi nok ikke så mye til vinden, sier Bergheim.

Vått vær ut uken

Regn og regnbyger fortsetter ut uken, men ikke like mye.

– Det blir ganske mye bedre på onsdag, men fremdeles regn. Men på ingen måte det samme været som tirsdag, sier meteorologen.

Tirsdagsværet er derimot tilbake på fredag.

– Da er det ventet like mye regn.

HØST: Løv kan tette sluk og avløp. Marita Aarekol (ARKIV)

Jord- og flomskredfare i Sogn

Det er meldt gult farevarsel for jord- og flomskredfare nord for Førde på Vestlandet.

– Situasjonen er at vi forventer 100 millimeter nedbør i Sogn og Fjordane og resten av Vestlandet i løpet av 24 timer, fra tirsdag morgen til onsdag morgen, sier Mads Peter Dahl, vakthavende ved jordskredvarslingen ved Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det betrakter Dahl som «helt vanlig vestlandsvær».

JORDSKRED: Slik så det ut i Jølster etter at regnvær utløste flere jordras langs E39 ved Jølstravatnet i slutten av juli i år. Her fra Vassenden. Paul S. Amundsen (ARKIV)

– Det er ikke snakk om stor fare. Vi forventer ikke at det skal skje det helt store, sier han.

Han er mer bekymret for Møre og Romsdal, som også har gult farevarsel i morgen. Der er det derimot ikke så vanlig at det regner så mye, ifølge han.

– Er det fare for at det kan komme jordskred slik det gjorde i Jølster i sommer?

– Det som skjedde i Jølster kan ikke sammenliknes. Da kom det veldig mye nedbør på veldig kort tid. Det var intensiteten som gjorde utfallet. Tirsdag er det derimot snakk om frontnedbør, og da faller det mer jevnt med nedbør, forklarer Dahl.

Tre ting du bør være forberedt på før stormen kommer:

Ikke planlegg å gå tur i bratt terreng. Hold avstand til bekker med stor vannføring. Sjekk om avløp og sluk er tett, slik at ikke vannet kommer på avveie.