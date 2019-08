Rundt 200 hunder personer møtte opp foran Bergen moské for å vise sin støtte. – Vi vil vise at vi ikke vil ha hat i vår by, sier prest Anna Bæckström.

Angrepet på al-Noor Islamic Center i Bærum sist lørdag har sendt sjokkbølger gjennom landets muslimske befolkning . For å vise sin støtte hadde Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) i dag invitert bergenserne til å slå ring om Bergen moské under ettermiddagens fredagsbønn.

– Målet er at vi blir så mange at vi kan fysisk slå ring om moskeen under bønnen, sier initiativtaker og koordinater for markeringen Alasdair McLellan.

Bjorn Erik Larsen

Flere tros- og livssynssamfunn

Da BT var på plass under den første fredagsbønnen klokken 14.30 var et par hundre mennesker samlet foran moskeen. Målet var å slå ring rundt moskeen. En tilsvarende aksjon fant sted i desember 2015. Den gang var det unge muslimer som slo ring rundt den jødiske synagogen i Oslo.

- Det er fint at så mange er samlet, sier Anna Bæckström.

Hun jobber som prest i Johanneskirken og bar en plakat med teksten «#tryggibønn.

- Nå skal vi stå her og passe på, og vise at vi ikke vil ha hat i vår by, fortsetter hun.

Representanter fra blant annet kristne trossamfunn, Human-Etisk Forbund, Buddhistforbundet og Bergen Hindu Sabha hadde i forkant gitt signal om at de ville stille. McLellan representerer selv Bahai-samfunnet.

– Det startet med et ønske om å vise muslimene at de skal kunne føle seg trygge i bønn. Vi har invitert hele byens befolkningen til å bli med på dette, sier han.

Bård Bøe

Fått blomster

Etter angrepene på moskeene i Christchurch og på Sri Lanka, blomstret aksjonen «Trygg i bønn» opp. Dagens markering tilhører samme aksjon. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn står for koordineringen av arrangementet.

– Det er veldig hyggelig at folk vil vise sympati og solidaritet, og at vi er en del av dem, sier Badreddine Maizi, styreleder i Bergen moské.

Han forteller at han opplevd støtte den siste uken etter terrorangrepet i Bærum.

– Det beste jeg har opplevd var i går kveld. Da kom imamen på jobb, og så fant han hvite blomster utenfor inngangen. Personen som kom med blomstene var ikke opptatt av å bli sett, men ville bare vise støtte innenfra. Det var veldig rørende, sier han.

Han vil at medlemmene i det muslimske miljøet skal føle seg som en del av samfunnet.

– Vi er del av samfunnet på lik linje med alle andre. Vi gjør alle plikter, og da forventer vi at alle våre rettigheter skal være oppfylt. Og den viktigste retten er å være trygg, sier han.

Bård Bøe

Fredagsbønnen

I islam blir fredagsbønnen holdt én gang hver fredag. Men på grunn av plassmangel er det gjort unntak i Bergen moské.

– Hver fredag deltar mellom 600 og 700 personer på bønnen, sier han.

Under bønnen taler imamen først om et aktuelt tema i en halv time. Deretter varer bønnen i fem til syv minutter.

Prest stiller opp

BT skrev denne uken at flere er redde for å besøke moskeer i Bergen etter terrorangrepet. Anna Bæckström, prest i Johanneskirken, hadde invitert medlemmer av kirken, naboer og andre bekjente til å gå sammen med henne bort til moskeen fra kirken.

– Ingen skal føle seg utrygg når man skal til sitt eget gudshus, på lik linje med at ingen skal føle seg utrygg på konsert eller hva det måtte være.

– Det er fint at vi som nabo, enkeltperson eller som bergenser kan stille opp der og passe på under bønnen, sier hun.

Bjorn Erik Larsen

Samles etterpå

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) var også med på markeringen. Han overrakte blomster på vegne av byrådet til Aabdiladif Ahmed, imamen i Bergen moské.

- Trosfriheten ble angrepet. Vi skal stå på våre felles verdier og vi har alle lik verdi. Tusen takk til alle som brukte tiden her, sier Ahmed.

Etter markeringen utenfor moskeen vil det også bli avholdt en markering på Den blå steinen 16.15.

– Dette har skjedd mer spontant. Der vil det bli holdt appeller fra en del fra det muslimske trossamfunnet, sier McLellan.