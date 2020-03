«Jeg er motstander av å «fake» sykdom, men det hadde gitt meg inntekt». Se Nav-direktørens svar.

Hei, Katrine!

Det er ikke vedtatt noen endringer for studenter. Hovedregelen er slik at når du er under utdanning, har du ikke rett til dagpenger. Vi er klar over problemstillingen. I første omgang har vi prioritert dem som står uten noe form for inntekt. Arbeids- og sosialdepartementet og NAV jobber på spreng for å få på plass ordninger for alle som rammes av koronakrisen.