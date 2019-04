Politiet i Møre og Romsdal har gjort sine undersøkelser og avventer faginstansenes rapporter etter nestenkatastrofen med «Viking Sky».

Politiadvokat Janne Woie sier at ingen er mistenkt eller siktet etter hendelsen der cruiseskipet mistet motorkraften i voldsomt uvær på Hustadvika lørdag 23. mars.

– Er kapteinen avhørt i saken?

– Vi har intervjuet deler av mannskapet. Jeg vil ikke kommentere om vi så langt har snakket med kapteinen.

Lov om skipssikkerhet

– Hvilke paragrafer kan være aktuelle å ta i bruk i etterforskningen?

– Dette er foreløpig en undersøkelsessak. Det betyr at det er forstadiet til en mulig straffesak, men foreløpig er det ikke grunn til å mistenke eller sikte noen.

– Lov om skipssikkerhet har en paragraf 14 som sier at «et skip skal navigeres slik at det ikke oppstår fare for liv og helse, miljø eller materielle verdier». Er det en aktuell tilnærming?

– Som sagt er vi på forstadiet til å undersøke om det i denne saken har forekommet noe klanderverdig. Vi går bredt ut, men foreløpig uten å gå inn på straff eller andre reaksjoner, sier Woie.

Frank Einar Vatne, NTB scanpix

Venter på rapporter

I etterkant av motorhavariet på «Viking Sky» bestemte politiet seg for å opprette en undersøkelsessak. Straffeprosessloven hjemler at det gjennomføres undersøkelser for å avklare årsaken ved en slik hendelse.

– Vi har en god dialog med Statens Havarikommisjon, Sjøfartsdirektoratet og andre instanser som nå jobber med ytterligere å klargjøre hva som har skjedd, og i neste instans om det er grunnlag for politiet å gå videre med saken, sier politiadvokat Woie.

Alle motorer sluttet å virke

Alle de fire motorene om bord i «Viking Sky» sluttet å virke på det 228 meter lange cruiseskipet. Totalt var det 1373 personer om bord på vei fra Tromsø til Stavanger.

Sjøfartsdirektoratet har slått fast at lavt oljetrykk var den direkte årsaken til at motorene på cruiseskipet «Viking Sky» stoppet.

Den tunge sjøen på Hustadvika medførte så store bevegelser i tankene at smøreoljepumpene mistet tilførsel. Dette utløste alarm på lavt smøreoljetrykk, noe som igjen førte til automatisk nedstengning av motorene kort tid etter, konkluderte Sjøfartsdirektoratet.