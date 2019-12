Frykter at båt har kantret i Førdefjorden

Et redningshelikopter har søkt uten resultat etter en båt som ble observert ved Nedre Helle i Naustdal lørdag formiddag.

Det var ved 09.30-tiden lørdag at en person på land observerte en båt som skulle ha problemer i Førdefjorden.

Båten, som skal være cirka 15 fot, befant seg da omtrent 300 meter fra land fra Hellevegen ved Nedre Helle i Naustdal.

Kraftige kastevinder

– Vi er bekymret for om båten har kantret. Og vi driver nå og søker etter den. Det er ganske kraftige kastevinder, sier vaktleder Frode Eide ved 110-sentralen i Sogn og Fjordane.

Han forteller at personen som observerte båten mistet den av syne, og ikke så den igjen.

– Et redningshelikopter skal gå over fjorden for å søke etter båten, sier Eide til BT ved 10.20-tiden lørdag.

Nødetatene har rykket ut til stedet.

Vest politidistrikt opplyser på Twitter at de forsøker å avklare forholdet. Nødetatene har ikke fått melding fra noen personer i den aktuelle båten.

Politiet ber folk som har opplysninger i saken, eller som kjenner til noen som har vært i båt i området, om å ta kontakt.

Finner ikke båten

– Politi og brannmannskaper er på stedet, men vi finner ikke båten. Vi har sett andre båter i området, men vi vet ikke om det kan være dem, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.

Båten de leter etter skal være uten overbygg. Det mannlige vitnet som fikk øye på båten, skal ha sett folk om bord, men vet ikke om det var en eller flere personer. Båten skal da ha vært på vei ut fjorden.

– Han så et lys og det virket som om båten stoppet opp. Han gikk for å hente kikkert, men da han kom tilbake så han ikke båten, sier operasjonslederen i politiet.

Ettersom det skal være fri sikt i området, fikk mannen det ikke til å stemme og lurte derfor på om båten kan ha kantret.

– Observasjonen ble gjort i tussmørket, men jeg skjønner at han blir i villrede. Vinden gjør at fjorden går hvit, sier Dahl-Michelsen.

Klokken 10.35 var et redningshelikopter fra Florø på plass og startet søk i området etter det hovedredningssentralen omtaler som som en mulig kantret fritidsbåt.

Trapper ned aksjonen

Klokken 11.35 opplyser politiet at det er foretatt søk med helikopter og båter i området, og at helikopteret nå har avsluttet letingen. Det er ikke gjort funn av båten, eller funn som gir indikasjoner på at en båt har gått ned. Politiet og en brannbåt fortsetter letingen.

- Vi har ingen funn, og holder på å trappe ned aksjonen, sier vaktleder Eide ved 110-sentralen til BT ved 11.50-tiden.

