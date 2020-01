Elever har bygd minihus – overskuddet går til Kirkens Bymisjon

Det vesle huset utenfor Årstad videregående skole har gitt elevene mye praktisk erfaring. Nå venter det på en ny eier og ny tomt.

HAR ALT: Minihuset utenfor Årstad videregående skole har sovehems og lys stue med store vinduer. Anders Halvorsen og medelev Håvard Nybø lover at det elektriske opplegget er tipp topp. Foto: Ørjan Deisz

Huset har det meste. Bad med dusj, kjøkkenkrok, stue og soveplass på hems. Smart lys og varme som kan styres fra app. Alt på kompakte 17 kvadratmeter.

Og mens minihuset på Askøy må rives, står dette og venter på ny eier. Huset er flyttbart med lastebil og til salgs for 290.000 kroner. Overskuddet fra salget går til Kirkens Bymisjon.

– Først hadde vi enormt god tid, før vi plutselig fikk det veldig travelt på slutten, forteller Anders Halvorsen.

Han er elev på VG 2 elektro og er en av elevene som har arbeidet på huset, og som har gjort seg en erfaring som mange håndverkere sikkert kjenner.

KOMPAKT: Nybygget på 17 kvadratmeter er tegnet av elever. Foto: Ørjan Deisz

Samarbeid

Minihuset er et omfattende samarbeidsprosjekt mellom flere skoler og linjer. Elever fra kunst, design og arkitektur på Årstad har tegnet og planlagt huset. Tømrer-elever fra Laksevåg har snekret, rørleggerelever fra Åsane har gjort rørleggerarbeidet og elever på elektrofag har stått for det elektriske opplegget.

Halvorsen og medelev Håvard Nybø er ikke i tvil: Det har vært nyttig å få prøve seg på utfordringene som melder seg i et ordentlig hus.

Dette er også bakgrunnen for at prosjektet kom i gang i januar 2018. Huset ble påbegynt av tømrerne på Laksevåg, før det ble flyttet og arbeidet fortsatte på Årstad.

GOD LÆRING: Lærerne mener prosjektet har bidratt til god læring. Fra venstre: Svein Arne Birkeli, Siri Karlsen og Sveinung Rykkje som alle er lærere i elektrofag. Til høyre avdelingsleder Arthur Tøsdal. Foto: Ørjan Deisz

– Lei skrotpedagogikk

– Vi var grundig leie av skrotpedagogikk, å bygge opp for så å rive ned igjen, sier elektrolærer Svein Arne Birkeli.

Han tok initiativet til minihuset som er planlagt slik at det lett kan flyttes med lastebil. Veggene er platet med bjørkefinér som tåler flytting, det gjør også toalett og røropplegg.

– Vi hadde planlagt huset med solceller, men så langt kom vi ikke, sier elektrolæreren.

Men med solceller kan huset stå offgrid, som det heter om bygg som ikke er tilkoblet strøm og avløp. Husbyggerne forsikrer om at dette er et miljøhus, bygd og isolert etter alle tidens krav.

– Det har vært mye ekstra læring med dette, elevene har fått jobbe med problemløsing på en helt ny måte, sier Birkeli.

Sponset

Avdelingsleder Arthur Tøsdal ved Årstad videregående skole forteller at skolen har brukt 200.000 kroner på prosjektet. En god del av materialene er også sponset av forskjellige leverandører. Tøsdal anslår at den reelle kostnaden med å bygge et slikt minihus ligger rundt en halv million kroner.

Prosjektet har bundet opp en god del kapital for skolen, og medført at de har vært nødt til å prioritere ned andre ting, men avdelingslederen er ikke i tvil om at det har vært verdt innsatsen.

Nybø og Halvorsen viser hvordan lyslistene under det høye taket enkelt kan dimmes med fjernstyring. Økonomien tillater ikke at de kjøper huset som studenthybel, og komme seg inn på boligmarkedet slik, men de er spente på hvor huset havner.

Lærer Birkeli ser ikke bort fra at skolen kan gå løs på et nytt husprosjekt, om en stund.

