Koronakrisen fører til kø utenfor Vinmonopolet og «dørvakter» ved matvarebutikken i påsken

– Jeg tror folk har veldig lite lyst til å komme i siste liten onsdag for å storhandle, sier kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland.

Publisert Publisert Nå nettopp

Tomas Isdal, Maria Risnes og Linus tar påskehandelen på Meny på Sletten senter. Foto: Rune Sævig

Det er tirsdag morgen på Meny på Sletten senter, men det er allerede godt med folk inne i butikken.

– Vi trodde vi var tidlig ute, men vi skulle visst vært enda tidligere, sier Maria Risnes.

Hun påskehandler på Meny på Sletten senter sammen med Tomas Isdal og sønnen Linus. På baksiden av senteret står bilene i kø for å komme inn på parkeringsplassen.

Les også Skiferien i Alpane enda med isolasjon på Landås. Vennegjengen var blant dei første koronasmitta i Bergen.

– Vi vil prøve å unngå å handle onsdag og resten av påsken. De siste ukene har vi kjøpt mer hver gang vi har handlet, og vi har handlet sjeldnere. Siden vi blir hjemme i påsken, kan vi tømme frysen. Så da blir det pinnekjøtt!, sier Isdal.

Ved inngangen til Meny er det laget en slags sluse, og de har en «butikkvert» som møter kundene.

Oppfordrer til å handle tidlig

– De skal være med å sørge for at det ikke er for mange i butikken samtidig, sier Christian Dalland, daglig leder ved Meny på Sletten.

– Fungerer de som «dørvakter», som i visse tidsrom må stoppe folk?

– På de travleste tidspunktene gjør de det, ja. Og så slipper vi folk inn etter hvert. Vi vil selvsagt hindre at det er for tett med folk, sier han.

I påsken er det vanligvis tettpakkede butikker før og mellom de røde dagene. Dette fikk byrådet i Oslo til å søke om å få ha åpne butikker i påsken, slik at handelen kunne spres bedre. Det ble gjort etter anbefaling fra smittevernoverlege, Tore W. Steen. Søknaden ble imidlertid avslått av Fylkesmannen.

Meny på Sletten senter har opplevd en liten nedgang i handelen. Daglig leder Christian Dalland tror enkelte velger sine nærbutikker, istedenfor å ta turen til Sletten senter. Foto: Rune Sævig

Utvidede åpningstider har også vært et tema i Bergen.

– Vi har vurdert dette som et smitteverntiltak også i Bergen, selv om vårt utgangspunkt har vært at både ansatte og kjøpmenn bør få påsken fri, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap) til BT.

– Vi har likevel hatt dialog med både bransjen og Fylkesmannen lokalt for å høre om dette var ønskelig, men fikk da bare bekreftet vårt syn på dette. Vi oppfordrer alle til å handle i god tid før påskehøytiden starter, og gjerne i form av å handle matvarer på nett om mulig, fortsetter han.

Kø utenfor Vinmonopolet

Tilbake på Sletten senter er klokken straks ti, og Vinmonopolet skal åpne.

Det er sjelden kø utenfor Vinmonopolet når porten blir åpnet på Sletten senter. Det har det vært de siste åpningsdagene. Her ser vi butikksjef Rikard Olsson. Foto: Rune Sævig

Det er kø utenfor idet butikksjef Rikard Olsson åpner gitteret til butikken.

– Det er det nesten aldri, men det har vært kø siste dagene, sier han.

Vinmonopolet på Sletten senter har økt omsetningen i antall liter med 18,3 prosent i første kvartal i år.

Påsken er vanligvis en av de travleste periodene for Vinmonopolet, og den travleste dagen er onsdagen i påskeuken. I fjor ble det solgt 585.000 liter alkohol på Vinmonopolet på landsbasis denne dagen.

– Vi har bare lov til å ha 15 personer inne i butikken samtidig. Folk er nok ekstra tidlig ute fordi de vil unngå å stå i for lang kø – de vet at vi har begrensninger nå, sier Olsson.

– Ingenting blir som vanlig

Kommunikasjonsef i Vinmonopolet, Jens Nordahl, sier at de har økt omsetningen etter at koronakrisen for alvor inntraff.

De regner med å selge 2,5 millioner liter alkohol i løpet av årets påske, mot 2 millioner liter i fjor.

– Vi har ikke økt antall kunder, men hver kunde handler mer når de først er i butikken. Vi ser også at kundene sprer handlingen fint utover uken, vi har flere kunder på tidspunkt da det vanligvis er stille, sier han.

Les også Her skal han holde «drive-in»-gudstjeneste i påsken

Onsdagen i påskeuken i fjor omsatte butikkene i Norgesgruppen, som blant annet består av Meny og Kiwi, for 480 millioner kroner.

Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland, sier det er vanskelig å spå hvordan denne påsken blir for butikkene.

– Folk har helt andre reisemønstre nå enn vanlig. Det vil de ikke minst ha i påsken, da mange ville reist på hytten. Ingenting blir som vanlig denne påsken. Men jeg tror folk har lite lyst til å komme i siste liten onsdag for å storhandle, sier hun.