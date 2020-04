Mistet motorkraften og blåste mot land: – Vi tenkte det ville gå bra med oss, men at båten ville ryke til

Familieturen på Hjeltefjorden endte i redningsaksjon.

Barna fikk en dyne å varme seg på da familien utilsiktet endte opp på holmen Vollen i Hjeltefjorden. Foto: Privat

Lørdagens påskeutflukt gikk ikke helt som planlagt for familien Iversen/Olsvik.

I 14-tiden steg Stian (37), Helene (30), Marcus (12), Aurora (10) og Emma Isabell (8) om bord i sin 30 fots Viksund Futura 900 på Herdla.

Familiens to hunder var også med.

De skulle krysse Hjeltefjorden og gå i land på Rong i Øygarden.

Men etter et kvarters kjøring, slukket motoren.

– Det blåste opp, og var en halvmeters bølger. Men jeg hadde god tro på at jeg skulle klare å fikse det, sier Stian Olsvik.

F.v. Marcus (12), Helene Iversen (30), Emma Isabell (8), Stian Olsvik (37) og Aurora (10) opplevde en dramatisk båttur påskeaften. Foto: Privat

Motoren fikk ikke drivstoff

Han fant ut at motorstansen skyldtes mangel på drivstoff. Olsvik visste at det var godt med diesel på tanken, det hadde han sjekket før de dro.

Men drivstoffet ble ikke transportert til motoren.

Mens Olsvik forsøkte å fikse problemet, og koblet ut og inn ulike ledninger, tok naturkreftene stadig mer kontroll over ferden, uten at familien hadde sjanse til å kontrollere båten.

– Tenkte båten ville ryke til

– Det begynte å blåse mer og mer. Det gikk ikke så lang tid før vi skjønte at vi kom til å gå på land, forteller Olsvik.

Båten nærmet seg raskt holmen Vollen nordvest for Askøy, tvers over fjorden og mange hundre meter unna deres planlagte destinasjon.

– Det ble litt panikk blant ungene. Men både jeg og fruen holdt hodet kaldt. Vi tenkte at det kom til å gå bra med oss, men jeg tenkte at båten ville ryke til, sier Olsvik.

– Slo i land

Familien hadde på seg redningsvester. Stian gikk frem i baugen for å forsøke å dempe kraften i det første sammenstøtet mellom båten og holmen.

– Jeg prøvde så godt jeg kunne å holde den unna, men til slutt slo den i land.

Familien kom seg opp på holmen, og Olsvik fikk rasket med seg en dyne de kunne varme seg under i regnværet. De ringte Redningsselskapet.

I mellomtiden prøvde Olsvik fra land å forhindre nye sammenstøt mellom båten og svabergene. Det klarte han noen ganger, andre ganger var kraften så stor at skrog smalt i stein.

Båten slo mot land flere ganger etter det første sammenstøtet. Dette bildet tok Iversen selv mens han prøvde å minimere skadene. Foto: Privat

Flere båter kom til

Etter noen minutter kom noen personer som hadde sett dem, til i en mindre båt for å hjelpe.

– Jeg klatret om bord i båten vår for å gi dem et tau slik at de kunne forsøke å dra båten ut, sier Olsvik.

Den lille båten hadde imidlertid ikke nok motorkraft til å holde 30-foteren unna holmen. Men litt senere kom også en dykkerbåt til.

Båten ble trukket ut i trygt farvann.

Familien satt igjen på holmen, og ventet på redningsskøyten som var på vei. Da den kom frem, mellom en halvtime og en time etter at de ringte, anslår de, kunne familien endelig føle seg trygge.

Redningsselskapet filmet deler av redningsaksjonen:

– Vi er veldig takknemlige overfor dem som kom til og hjalp oss. Mannskapet på redningsskøyten tok seg veldig fint av seg ungene, sier Olsvik.

– Ungene tok egentlig det som skjedde ganske fint. Men det blir jo litt spennende å se hvordan det blir når vi skal i båten igjen, sier han.

– Litt flaut

Båten tok ikke inn vann etter sammenstøtene, men fikk en del skader under vannlinjen, ifølge Olsvik.

Han synes det er en smule pinlig å fortelle om hendelsen i BT.

– Jeg er jo utdannet innenfor maritime fag, så det er egentlig litt flaut at noe slikt skjer, ler han.

Nå er planen å få båten på land for å undersøke skadene, og gå inn med kamera i dieseltanken for å se om problemet ligger der. Det er nemlig ikke første gang det har vært trøbbel med drivstofftilførselen.

– Jeg tenker også på lage et feste i hekken til en påhengsmotor vi kan ha som backup, forteller Olsvik.