Har tatt inn nær 20 millioner kroner i bøter i år.

Med kamera og tilknyttet fartsmåler i bakken er fotoboksene utrettelig på jobb langs veiene våre.

Noen av dem vet du godt hvor er, andre kommer kanskje mer overraskende.

Og til enhver tid er det noen som blir overrasket – eller glemmer seg.

Det viser fotobokstallene for Vest politidistrikt hittil i år.

1. Disse tar flest

BERGENS TIDENDE

En fotoboks på E16 i Arna i Bergen har sørget for flest forenklede forelegg pr. utgangen av august.

I Arnanipatunnelen står nemlig den ene av to bokser som har knipset over tusen bilister idet de pådrar seg fartsbot. Det nøyaktige tallet er 1044.

Fotoboksen kalt «sør 1» i Knappetunnelen (fylkesvei 557) i Bergen er den andre enkeltfotoboksen som har knipset inn over tusen forelegg til nå. Det eksakte tallet er 1021. Kjørende fra Tennebekk mot Varden eller Søreide passerer denne boksen.

2. Så mange førerkort ryker

LEIF GULLSTEIN (ARKIV)

Noen ganger går det så fort at førerkortet ryker.

På listen over de mest beslagleggende fotoboksene, troner den allerede nevnte boksen fra Knappetunnelen på topp. Her har ni sjåfører mistet lappen på åtte måneder.

Ikke langt bak kommer boksen nordover ved Fodnes i Lærdal (riksvei 5), med sine syv beslag.

Boks nummer to nordover i Fløyfjellstunnelen (E39), kalt «lureboks» i en tidligere BT-sak, har fire beslag. Det samme har fotoboksen i sørgående løp av Fløyfjellstunnelen.

Hittil i år er totalt 51 førerkort fratatt eierne.

3. Mest påskrudde bokser

Skjermdump fra Vegvesenets veikart

Det er nærmere ni tusen timer i et år. Men ingen av fotoboksene er skrudd på hele tiden.

De mest aktive boksene hittil i år har stått på rundt 4000 timer.

De to med flest driftstimer finner vi på Sotra, begge ved Spjeld på Ågotnes (fylkesvei 561). Boksen i nordgående retning har 4029 driftstimer, boksen som fanger sørgående trafikk har 3903.

Det vil si at de har vært aktive mer enn to tredeler av tiden i løpet av årets åtte første måneder.

Ifølge politiet er dette relativt nye fotobokser som ble satt opp på grunn av høy ulykkesfrekvens og høyt fartsnivå.

4. Her sjekkes flest

PAUL S. AMUNDSEN (ARKIV)

I fotoboks-statistikken er det en kolonne som heter «Kontrollerte».

Dette er tallet for hvor mange kjøretøy som har passert en aktiv, automatisk trafikkontroll (ATK).

Antall kontrollerte vil selvfølgelig også avhenge av trafikken på stedet. For eksempel vil boksene i Fløyfjellstunnelen bli passert av mange.

Her er punktene som har kontrollert flest hittil i år:

E39 Fløyfjellstunnelen, nordover, boks nr. 2: 1.820.794

Haukås ved Bergen fengsel, nordover: 1.288.896

E39 Fløyfjellstunnelen, nordover, boks nr. 1: 1.228.305

5. Drar inn mest

2211-tipser (arkiv)

En klassiker i artikler om fotobokser er hvilke som tar inn flest kroner.

Dette vil nødvendigvis henge sammen med punkt 1 i listen, altså hvor mange fartsbøter en fotoboks genererer.

Rangert etter kroner og øre ser listen da slik ut for Vest politidistrikt:

Fv 557 Knappetunnelen sør 1: 2.790.000 kroner

E16 Arnanipatunnelen: 2.627.600 kroner

E39 Fløyfjellstunnelen mot sentrum: 1.438.400 kroner

Samlet hadde de rundt 50 fotoboksene i Hordaland og Sogn og Fjordane tatt inn 19,6 millioner kroner ved utgangen av august.

7589 forenklede forelegg er delt ut. Det gir en snittbot på 2588 kroner.

6. Sakene som forsvinner

BJØRN ERIK LARSEN (ARKIV)

Hvert år ender mange tusen saker fra fotoboksene med ingenting.

Et eksempel fra Fløyfjellstunnelene: Hittil i år er 926 av overtredelsene fra de 3 fotoboksene i tunnelene henlagt. De får da betegnelsen «Henlagt, ikke straffbart» i statistikken.

Ifølge Ola Akselberg, trafikkoordinator i Vest politidistrikt, skyldes de fleste henleggelsene at utrykningskjøretøy i lovlig ærend har kjørt forbi.

Andre grunner kan være at hjulet på en bil er utenfor fotolinjen når bildet tas, at boksen åpenbart har målt feil akselavstand eller at skilt er uleselig.

Også utenlandskregistrerte biler kan slippe unna, forteller Akselberg.

Kilde: Statistikk fra Vest politidistrikt, «Overtredelser pr 310819». BTs arkiv.