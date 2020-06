Ber om enda mer liberal strandsonepolitikk

Familien som ville bygge hus her i Gamle Vindenesvegen i Øygarden fikk ikke bygge huset de ønsket seg. Fylkesmannen sa nei. Årsak: Avstand ned til sjøen er bare 50 meter.

Ordfører Tom Georg Indrevik (H) utfordrer nå sin egen regjering, og vil ha en mer liberal praktisering av bygging i strandsonen. Foto: Tor Høvik

Høyre-ordfører Tom Georg Indrevik bare rister på hodet.

Nå vil han gjøre strandsonepolitikken i Øygarden enda mer liberal enn det sin egen Høyre-regjering ønsker.

Det kunne blitt et fint hjem. Sjøluft, utsikt ned i bukten og sol fra morgen til kveld.

Nå endres byggeplanene. Byggherre Merethe Vindenes vil bygge et annet hus, tettere inntil resten av den eksisterende bebyggelse. Det blir ikke huset på et plan som de ønsket seg, men et hus på flere etasjer.

– Strandsonepolitikken i Øygarden er horribel slik den er nå. Nå blir det et helt annet hus, og bare en liten del av tomten blir bebygget. Huset vi ønsket oss, og som vile vært best for naboer og omgivelsene blir det ikke noe av, sier Vindenes.

Boligområdet Vindenes like nord for Ågotnes har hovedsakelig spredt bebyggelse. Huset som aldri ble bygget er et av flere eksempel på boligplaner nær strandsonen som Indrevik mener bør tillates.

– Det er meningsløst å praktisere strandsonelovgivningen strengt i et så spredt bebygget område. For innbyggerne blir det uforståelig. De mister respekten for lovgivingen, mener Indrevik.

– Ned til sjøen er det et bratt berg. Det er ingen som vil finne på å ta i bruk en slik strandsone, sier Tom Georg Indrevik. Foto: Tor Høvik

Regjeringen myker opp

Dagens regeleverk innebærer at det er like regler over hele landet for bygging i strandsonen.

Solberg-regjeringen annonserte forrige uke at de vil myke opp strandloven. det skal bli lettere å bygge næør sjøen i mange spredtbygde kommuner.

Men ordføreren i øykommunen ute mot havet vil gå enda lengre. Han mener partikollegene i regjeringen fremdeles er altfor streng med kommuner som Øygarden.

I forslaget til ny forvaltning av strandloven er kommuner delt inn i tre soner – alt etter hvor strengt 100-metersregelen og strandloven skal forvaltes.

Strengest er det i sone 1 der Oslofjord-regionen er plassert.

Sone 2 er den nest strengeste gruppen, der sørlandskysten og bynære områder i Hordaland, Rogaland og Trondheimsfjorden er inkludert.

Det mest liberale området er sone 3. Her befinner de fleste distriktskommunene seg, og lokalpolitikerne er gitt stort handlingsrom.

Det langstrakte Øygarden – fra Austevoll i sør til Hellesøy i nord – ligger som et vern mot Nordsjøen. Det er byggepress på Straume og Litlesotra, men i store deler av kommunen er bebyggelsen spredt – det er fjellknauser, lyng og sjø.

Likevel har regjeringen plassert kommunen i sone 2, med like streng praktisering av strandloven som Bergen.

Et skrekkeksempel

Nå står ordfører Indrevik på den ubebygde tomten i i Gamle Vindenesvegen, like nord for Ågotnes, med kart i den ene hånden og avslaget fra Fylkesmannen i den andre. Nå er det villsauen som har glede av eiendommen.

Saken til familien som fikk avslag fra å bygge huset de ønsket seg her på jordet, 50 meter fra sjøen, er for Indrevik et skrekkeksempel på praktiseringen av en streng strandlov i en del av en kommune med lite byggepress.

– Ned til sjøen er det et bratt berg. Det er ingen som vil finne på å ta i bruk en slik strandsone. Bygging av huset ville ikke hindret adgang til sjøen. Slik er det mange steder i Øygarden, sier Indrevik.

Helt uenig

Leder i SV i Øygarden, Mette Jacobsen, er helt uenig med Indrevik.

– Vi ønsker en streng håndheving i hele den nye kommunen. Allerede er det altfor mye bygging i strandsonen, sier hun.

SV mener strandsonen er et fellesgode som trenger spesiell beskyttelse.

– Og vi vil ikke lempe på kravene i de ytre strøkene i kommunen. Vi mener kravene må være like strenge hos oss som i Bergen kommune, sier Jacobsen.

Ønsker full frihet

Høyre-ordfører Indrevik mener kommunen må flyttes fra den strenge sone 2 til den mer liberale sone 3.

– Kommunen er stor nok til å håndtere strandsonereglene selv. Etter min mening bør kommunen få full frihet til selv å praktisere lovverket. Hvis ikke vi får gjennomslag for å bli plassert i sone 3, bør kommunen deles i to. Straume og Litlesotra i sone 2 og resten av kommunen i sone 3. Bjørnafjorden kommune har også fått en slik delt løsning, sier Indrevik.

Han viser til at mange flytter til Øygarden nettopp fordi de vil ha nærhet til sjøen.

– Fratas denne muligheten mister vi hele dynamikken i utbyggingen. Dagens regelverk er til hinder for vekst og utvikling, sier Indrevik

– Men et hus her ville jo vært et hinder for dem som ønsker å komme ned til sjøen?

– Jeg er ikke enig. Det finnes mange slike ulendte strandsoner i Øygarden som ingen bruker.

– Vern av strandsonen er et viktig prinsipp i norsk forvaltning. Bør ikke dette respekteres?

– Adgangen til sjøen er viktig. Det er jo derfor folk flytter til Øygarden. Men jeg mener kommunen må ha større makt til å praktisere disse reglene. Det er jo ikke slik at bare statlige myndigheter er i stand til å ta vare på fellesgodene, sier Indrevik.

Regjeringens strandsoneplan går nå ut til høring. Indrevik har allerede planene klare for hva han skal skrive.

Fakta Dagens regler for bygging i strandsonen Strandsoneloven i plan- og bygningsloven har som mål å sikre allmennheten tilgang til sjøen i hele landet. Den omfatter alt areal innenfor hundremetersgrensen fra sjø og vassdrag, med byggeforbud innenfor 100-metersbeltet. Bakgrunnen for bestemmelsen er å ta særlig hensyn til friluftsliv, landskap, natur og allmenne interesser. Les mer