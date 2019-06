Til uken kommer sommerværet tilbake.

– Det kan ikke bli bedre, sier Kristin Seter, meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Søndag kveld vil store bål brenne Norge rundt. Meteorologene har gode nyheter for vestlendingene som tenker på sikkerhet, men som likevel ønsker seg sol.

– Været i år er ideelt for bålbrenning i kveld. Utover dagen vil det være bra med regn, men så gir det seg før bålbrenningen starter i kveld. Dermed blir det fuktig bakke, men rolige vindforhold og opphold i kveld, sier Seter.

Nedbøren gir seg tidligst i ytre strøk. I Hordaland og Sogn og Fjordane vil det være byger til godt utpå ettermiddagen, men i kveld blir det strålende sol.

Reidar Hagen

Avhengig av sol

Tommy Moe er leder for Sankthans-komiteen på Laksevåg, der det tradisjonsrike tønnebålet tennes. Han håper på større oppmøte enn i fjor, da det ble dårlig vær. Til sammen har det blitt lagt ned over 2000 dugnadstimer, ifølge Moe.

– Vi er avhengig av at en del møter opp for å gå i null. Nå er det meldt forholdsvis fint vær, så værmeldingen taler for oss, sier Moe.

Ifølge Seters varslinger, kan det se ut til at årets arrangement vil få større oppmøte.

– Regnet gir seg i god tid før bålbrenningen. Det kan ikke bli bedre. Det kunne så klart vært litt varmere, men da er det bare å kle på seg litt, sier Seter.

Fin sommeruke

Til uken kommer det en hetebølge til Europa.

– Vi vil ikke få noen hetebølge på Vestlandet, men den varme luften vil dytte vekk den kjølige luften vi har hatt den siste uken. Vi vil få behagelige sommertemperaturer seinere i uken, sier Seter.

Mandag er det meldt opp mot 20 grader på Vestlandet. Tirsdag blir det nedbør, før bygene letter igjen.

Selv om det blir en våt start på uken, er altså utsiktene for sommerstemning bedre utover uken.

– Fra onsdag blir været bedre og vi vil får varmere temperaturer. Det blir noen lokale variasjoner, men i grove trekk blir det opphold med perioder med sol, sier meteorologen.

Ørjan Deisz

Varmere i helgen

Finværet vil først komme sør på Vestlandet, før det trekker nordover.

Nærmere helgen ligger det an til å bli temperaturer på over 20 grader enkelte steder, ifølge Seter.

– Dette er så klart usikkert fordi det er langt frem i tid. Men det ligger an til skikkelig finvær i helgen, sier hun.