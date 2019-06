Skoleferien er i gang. Her er inne- og uteaktiviteter som kan engasjere både store og små.

Fredag 21. juni startet ferien for de fleste skolebarna i Bergen. Skapet er tømt, klasserom er ryddet og skoleavslutningene er vel gjennomført.

Nå står en åtte uker lang ferie for tur, før skolestart midt i august.

Men hva kan dere finne på som hele familien kan ha glede av? Og som ikke er for dyrt?

Her er syv fine ting som hele familien kan ha glede av:

1. Internett + tur = sant

Sjokolade eller annen «bensin» har gjennom alle år har vært en effektiv bestikkelse til turskeptiske barn. Nå finnes det også andre metoder som kan få hele familien opp av sofaen og ut på tur.

Det finnes nemlig flere apper som kan gjøre uteaktivitet enda morsommere. F.eks. kan du laste ned Pokémon Go, mobilspillet hvor du skal fange virtuelle monstre som dukker opp «på gaten» gjennom mobilskjermen. Fordi spillet er stedsbasert, må du bevege deg rundt for å finne flere og ulike «Pokémons».

Andre apper som tilbyr liknende aktivitet er «Stolpejakten» og «Geocaching». Begge deler minner om orientering og går ut på å finne en form for post i nærmiljøet som skal registreres i appen.

2. Finn frem spillkonsollene

Svært mange barn og unge liker å game. Hva med å bli med på moroen? Kanskje til og med arrangere en turnering?

Alle vet at bergenssommeren kan by på dager og kvelder med vær fra andre årstider. Når regnet renner kan utfordringer og underholdning foran skjermen være redningen. Hvem i familien er best og dårligst i Fifa? Kan 12-åringen lære mor og far Fortnite? Og blir det for mye skjerm – hent frem brettspillene fra skuffen.

3. Tour de lekeplass

Det finnes mange spennende og ulike lekeplasser i Bergen og områdene rundt, og det blir stadig flere. Det siste året er det åpnet nye lekeplasser blant annet på Skansen og utenfor Landås skole. Noen av lekeplassene har BT Junior testet, men hva med å teste dem selv?

På dette kartet finner du et utvalg lekeplasser du kan teste ut. Hvilke blir familiens favoritt?

4. Parkene med det lille ekstra

Kanskje har ikke Bergen parker som tar pusten fra deg, men en pust i bakken kan du få over hele byen. Mange av parkene er perfekte for både avslapning og aktivitet. Lynghaugparken i Fyllingsdalen byr på en 18-hulls bane for frisbeegolf og er mye benyttet i sommermånedene. Samme område har skatepark og et tjern med turvei rundt.

På grillfronten er Meyermarken i Sandviken en favoritt for mange, tilrettelagt for kasting av engangsgriller og med Fjellveien og Stoltzen like i nærheten.

Troldhaugen byr på historie, arkitektur og badeplass, mens Leaparken på Minde er en skjult perle. Her er oppholdsplasser og aktivitetsområder nylig oppgradert.

5. Tre plasser å gå på oppdagelsesferd

På museet Gamle Bergen kan du dra tilbake til byen vår på 1700-, 1800- og 1900-tallet. Du treffer på skuespillere som skal gjøre opplevelsen mer autentisk og levende, du kan spise lunsj og kose deg på kafeen. Deler av gamle Bergen kan du gå i uten billett, noen steder koster det 100 kroner for voksne, mens barn under 16 år går gratis.

Arboretet og Botanisk hage på Hjellestad byr på blomsterblikkfang, fine turløyper og en strand å lokke barna med. Er det badeplassen i Bergen med de vakreste omgivelsene?

På Fløyen finnes det en spennende natursti med ti poster. Kartet finner du på nedre stasjon og i butikken på toppen. Klarer du ti rette svar? Da kan du bli med i trekningen av premier.

6. Se Brann trene

Brann kjemper på tre fronter i sommer: I serien, cupen og europacupen. Sommerferien ligger bak spillerne og de bruker nesten hver formiddag på treningsfeltet. Der kan hvem som helst komme for å se det aller meste som skjer.

Laget trener vanligvis på gressbanen på Nymark, like utenfor Brann Stadion. Kun noen få økter er stengt for publikum. Etter at øktene er ferdige, stiller spillerne nesten alltid velvillig opp på en selfie eller med autografhånden.

Branns oppdaterte treningsplan ligger ute på klubbens nettsider.

7. Gå i turistenes fotspor

Blant stedene turistene oftest besøker, som bergensere kanskje tar for gitt i hverdagen, er det flere opplevelser: Se på fiskene på Torget, gå inn mellom husene på Bryggen eller nyt det spektakulære ved smauene i Sandviken og på Nordnes.

Kanskje passerer du Mariakirken eller Johanneskirken daglig, men stopper du noen gang opp utenfor byggverkene? Førstnevnte er fra år 1180, 400 år før Columbus oppdaget Amerika, mens Johanneskirken har tronet over sentrum siden 1800-tallet.

Hvis du vil unngå det åpenbare, ta for deg BTs liste over bergenshemmeligheter: Det falske vinduet på gamle rådhus, kanonkulen i Domkirken eller den i veggen på Øvre Korskirkeallmenningen, for å nevne noen.

Har du flere tips til sommerguiden? Kommenter under!